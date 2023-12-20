«Иногда дерьмо случается»: «Ньюкасл» проиграл «Челси» по пенальти в Кубке из-за промаха одного из лидеров - его поддержа
Украинский вингер - герой матча.
«Челси» победил «Ньюкасл» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Лондонцы уступали в счете с 16-й минуты. Спас «синих» вышедший на замену Михаил Мудрик, забивший ответный мяч на второй добавленной минуте в концовке.
Игра перешла в серию пенальти, «Челси» одержал в ней победу – 4:2. Мудрик свой пенальти забил, а вот лидер «сорок» Киран Триппьер промахнулся.
После матча украинец поддержал англичанина постом в инстаграме.