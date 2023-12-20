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«Иногда дерьмо случается»: «Ньюкасл» проиграл «Челси» по пенальти в Кубке из-за промаха одного из лидеров - его поддержа

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Украинский вингер - герой матча.

«Челси» победил «Ньюкасл» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Лондонцы уступали в счете с 16-й минуты. Спас «синих» вышедший на замену Михаил Мудрик, забивший ответный мяч на второй добавленной минуте в концовке.

Игра перешла в серию пенальти, «Челси» одержал в ней победу – 4:2. Мудрик свой пенальти забил, а вот лидер «сорок» Киран Триппьер промахнулся.

После матча украинец поддержал англичанина постом в инстаграме.

2 комментария
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Достойное поведение от Мудрика! Уважение!
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Давно же уже в Англии чувак, что ж такая беда с английским-то, тем более в таком важном контексте 🤬 Не "the shit is happens", а "shit happens", без артикля и, тем более, "is". Так он там слона не продаст 😉
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