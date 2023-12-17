«Может играть только один». Райя рассказал о своих отношениях с Рэмсдейлом

Вокруг «Арсенала» продолжаются активные обсуждения, касательно того, кто является первым голкипером команды.

В этом сезоне основным вратарем «канониров» можно назвать Давида Райю, который вытеснил из состава Аарона Рэмсдейла.

Райя рассказал, какие у него отношения с Рэмсдейлом.

«Мы помогаем друг другу во время тренировок. Это союз вратарей, который вы видите.

Он великолепный голкипер и товарищ по команде. Мы конкурируем за одну позицию. Это единственная проблема - может играть только один. Я просто там, чтобы помочь команде.

У нас с Аароном хорошие отношения, мы подталкиваем друг друга прогрессировать на тренировках. Это помогает команде. Конечно, он сделал меня лучшим вратарем, как, думаю, и я его», - признался Райя.