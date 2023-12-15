Аарон Рэмсдейл назвал лучшего футболиста, с которым ему довелось встретиться на поле. Его ответ привел фанатов «Арсенала» в ярость 🤬
Интернет все помнит.
Голкипер «Арсенала» Аарон Рэмсдейл продолжает «зажигать».
В соцсетях активно обсуждается прошлогодний выпуск подкаста Бена Фостера, в котором главным гостем стал именно вратарь «канониров».
Вопрос был простой: «Лучший игрок, с которым ты играл».
Аарон не стал юлить: «Предполагается, что ответ должен быть быстрым? Я назову Фила Фодена, да».
Фанаты «пушкарей» недовольны.
😡 «Немедленно выгоните его из клуба».
😡 «Было бы простительно услышать такое до рождения Сака».
😡 «Голограмсдейл».
😡 «Называть Фодена, играя в одной команде с Сака - безумие».