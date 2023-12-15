Аарон Рэмсдейл назвал лучшего футболиста, с которым ему довелось встретиться на поле. Его ответ привел фанатов «Арсенала» в ярость 🤬

Интернет все помнит.

Голкипер «Арсенала» Аарон Рэмсдейл продолжает «зажигать».

В соцсетях активно обсуждается прошлогодний выпуск подкаста Бена Фостера, в котором главным гостем стал именно вратарь «канониров».

Вопрос был простой: «Лучший игрок, с которым ты играл».

Аарон не стал юлить: «Предполагается, что ответ должен быть быстрым? Я назову Фила Фодена, да».

Фанаты «пушкарей» недовольны.

😡 «Немедленно выгоните его из клуба».

😡 «Было бы простительно услышать такое до рождения Сака».

😡 «Голограмсдейл».

😡 «Называть Фодена, играя в одной команде с Сака - безумие».