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Аарон Рэмсдейл назвал лучшего футболиста, с которым ему довелось встретиться на поле. Его ответ привел фанатов «Арсенала» в ярость 🤬

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Интернет все помнит.

Голкипер «Арсенала» Аарон Рэмсдейл продолжает «зажигать».

В соцсетях активно обсуждается прошлогодний выпуск подкаста Бена Фостера, в котором главным гостем стал именно вратарь «канониров».

Вопрос был простой: «Лучший игрок, с которым ты играл».

Аарон не стал юлить: «Предполагается, что ответ должен быть быстрым? Я назову Фила Фодена, да».

Фанаты «пушкарей» недовольны.

😡 «Немедленно выгоните его из клуба».

😡 «Было бы простительно услышать такое до рождения Сака».

😡 «Голограмсдейл».

😡 «Называть Фодена, играя в одной команде с Сака - безумие».

1 комментарий
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Иметь собственное мнение это не безумие тем более Фодена хвалят многие тренеры и играет он стабильно на топ уровне. Да Сака больше выделяется, но футбол Гвардиолы не дает зажигаться звезде отдельно, в Сити Гвардиолы любой топ игрок это кусочек пазла и даже Сака не был бы так ярок в Сити.
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