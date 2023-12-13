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Гранит Джака собрал конструктор из идеального футболиста: навыкам Месси и Мбаппе места не нашлось, а вот от Роналду - правая нога🦶

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Интересный выбор.

Экс-полузащитнику «Арсенала», а ныне игроку «Байера» Граниту Джаке предложили собрать идеального футболиста. Вот какой выбор сделал швейцарец.

Правую ногу Гранит взял у Криштиану Роналду, левую - у Месута Озила. Скорость - от одноклубника Джереми Фримпонга, физическую силу - от Давида Луиза, а игровой интеллект, внимание - от зашитника «Манчестер Сити» Мануэля Аканджи.

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