Лучшие из лучших🔝: 5 футболистов, чаще других становившиеся MVP матча в АПЛ в этом сезоне

Количество наград лучшему игроку матча служит показателем для оценки его заслуг футболиста на поле. Эти награды означают решающий вклад, который во многом влияет на результаты матчей.

Давайте взглянем на пятерых футболистов, которые в этом сезоне чаще других становились лучшими игроками матча в Премьер-лиге.

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» - 3 награды Лучшему игроку матча

Эрлинг Холанд демонстрирует отличную форму в «Манчестер Сити». В этом сезоне он продолжил забивать. В его активе 14 голов и 4 результативные передачи в 15 матчах чемпионата. Голы норвежца снова стали решающими для «Сити», он добавляет остроты их игре в атаке.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» - 4 награды Лучшему игроку матча

Мохамед Салах играет как одержимый в сезоне Премьер-лиги 2023/24. Он нашел способ влиять почти на каждый матч, в котором принимает участие. Салах в настоящее время является вторым по результативности бомбардиром в АПЛ, забив в этом сезоне 11 голов в 16 матчах. Знаменитый египтянин также сделал семь результативных передач. 32-летний Салах продолжает оставаться основным игроком «красных» в атаке.

Жереми Доку, «Манчестер Сити» - 4 награды Лучшему игроку матча

Жереми Доку стал прекрасным дополнением к атаке «Манчестер Сити». Этим летом бельгиец перешел из «Ренна» за 60 миллионов евро, и начало его карьеры в Англии получилось многообещающим. Его способность справляться с защитниками практически не имеет себе равных в АПЛ в этом сезоне. Доку забил два гола и отдал пять результативных передач в 11 матчах во всех соревнованиях за «Сити».

Бруну Фернандеш, «МЮ» - 4 награды Лучшему игроку матча

«Манчестер Юнайтед» на данный момент является самой нестабильной командой сезона 2023/24. Поскольку некоторые ключевые игроки получили травмы на ранних этапах нового сезона, «красные дьяволы» постоянно колеблются между хорошей и откровенно ужасной игрой. Капитан Бруну Фернандеш забил три гола и сделал три результативные передачи в 16 матчах за «МЮ». Голевых передач у Бруну было бы гораздо больше, если бы нападающие «Юнайтед» не упускали половину моментов, которые он создает.

Букайо Сака, «Арсенал» - 5 наград Лучшему игроку матча

Букайо Сака на данный момент является одним из лучших правых вингеров в мире. В последние сезоны Сака был стержнем атаки «Арсенала», и остается самым стабильным игроком команды в этом сезоне. Букайо забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 15 матчах Премьер-лиги.