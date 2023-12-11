ФА не станет наказывать Джексона из «Челси». За аналогичные действия Каземиро и Родри получили дисквалификации — фанаты возмущены

Фанаты «Юнайтед» и «Сити» возмущены решением ФА не наказывать Николаса Джексона за его проступок после поражения (0:2) от «Эвертона».

По информации от Мэтта Лоу из The Telegraph, нападающему «Челси» не грозит никаких санкций за то, что в ходе конфликта после финального свистка от схватил за шею защитника «ирисок» Натана Паттерсона.

Эта новость одинаково возмутила болельщиков обоих манчестерских клубов, ведь игроки обеих команд не так давно получали трехматчевые баны за аналогичные действия.

В феврале этого года Каземиро взял за шею полузащитника «Кристал Пэлас» Уилла Хьюза, пока шла потасовка между двумя командами, и получил за это прямую красную. Такая же история произошла и с Родри в сентябре: у него случилась стычка Морганом Гиббс-Уайтом, в ходе которой игрок «горожан» обхватил шею хавбека «Ноттингем Форест», за чем последовала дисквалификация.

В итоге фанаты «Юнайтед» и «Сити», забыв о разногласиях, отправились в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство непоследовательностью действий английской футбольной ассоциации.

💬 «Каземиро — красная карточка, дисквалификация на 3 игры. Родри — красная карточка, дисквалификация на 3 игры. Николас Джексон — никаких последствий. Премьер-лига стабильна, как и всегда».

💬 «Почему Джексон не получил за это красную? Разве Каземиро не получил красную за то же самое в прошлом сезоне?»

💬 «Это абсолютно абсурдно. Как это может быть рассмотрено официальными лицами матча и не предпринято никаких дальнейших действий?!

💬 «Эта лига абсолютно нелепа. Я просто в растерянности».

💬 «Если бы на его месте был игрок «Манчестер Юнайтед», то он бы получил дисквалификацию, на него бы подали в суд и посадили в тюрьму».

💬 «Разве правила не одинаковы для всех?»

💬 «То есть Родри и Каземиро в этом же году получили баны на три матча за аналогичные эпизоды, а Джексону ничего за это не будет, я правильно понимаю?»

💬 «Стандарты едины для всех, ну-ну».