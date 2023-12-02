📹Странный матч в Кубке Англии. Одна из команд пропустила три спорных и удивительных гола 🧐

Не повезло, низкий уровень защитников или..?

Во втором раунде Кубка Англии «Шрусбери» (Д3) в гостях играл против «Ноттс Каунти» (Д4) и победил − 3:2. Хет-трик оформил 32-летний форвард Райан Боумэн. «Шрусбери» идет на 13 месте в английском Д3, тогда как «Ноттс Каунти» шестой в Д4 с реальными шансами на прямой промоут в другой дивизион.

Вряд ли бы кто-то сильно обратил внимание на матч, который игрался на столь ранней стадии внутреннего кубка, если бы не внимательные пользователи Reddit и Twitter. По-видимому, это болельщики, которые следуют известной фразе support your local team (поддерживай местную команду). Они заметили, что все три гола, которые пропустил «Ноттс Каунти», очень странные.

При первом мяче защитник Эйден Болдуин падает на ровном месте и отдает мяч сопернику. Во втором случае он же зачем-то начинает возиться с мячом, хотя видит, что его накрывает форвард. В третьем моменте главным «героем» стал форвард Лонгстафф, который вышел на замену и каким-то образом оказался в своей штрафной: он скинул мяч головой ровно под удар Боумэну.

В комментариях болельщики назвали матч довольно странным, однако другие делают скидку на то, что на ранних стадиях кубка команды обычно не сильно напрягаются. Вполне вероятно, что это просто низкий уровень конкретных игроков.

А вы как думаете? Пишите в комментариях.