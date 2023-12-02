In English, please
Блог

Бернарду – главный страдалец в «Сити». Гвардиола его обожает, но партнеры издеваются как могут. Лучшие моменты

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бернарду Силва Бернарду Силва
Футбол Футбол

Бернарду Силва – возможно, главный теневой герой последних сезонов «Ман Сити». Португалец стабилен и тактически универсален, но при всей огромной пользе, что он приносит команде, забивать голы получается не так часто как де Брюйне и Фоден.

«Это один из лучших игроков, которых я видел в жизни», – признавался Пеп Гваридиола. Даже без множества голов гениальность Бернарду очевидна, хотя партнеры обращаются с ним совсем не как с гением.

С первых сезонов в «Сити» одноклубники португальца в шутку издеваются над ним самыми разными способами: волокут по полю, закидывают яйцами или просто вешают ботинок до места, где Силва не достанет.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наверно поэтому и хотел уйти)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Веселые они там
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не с каждым можно побаловаться, а так хочется)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маленьких достают .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А Артета его не взял только потому что его Зинченко с Жезусом будут щемить? По идее есть еще Клопп, который с семьей)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олександр ушёл, теперь Бернарду отдувается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий