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«Мне нужна мотивация на игру». Похоже, форвард «Челси» просил нюдсы у модели через неделю после рождения сына

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Николас Джексон Николас Джексон
Футбол Футбол

Модель OnlyFans и болельщица «Челси» Астрид Ветт поделилась разговором по Facetime с человеком, который, как она утверждает, является Николасом Джексоном. Она назвала собеседника «Джексоном», и по контексту можно понять, что речь идет о нападающем «Челси».

«Я хочу, чтобы ты мне что-нибудь прислала, но ты ничего не присылаешь», – говорит на видео человек, назвавшийся Джексоном.

«Может быть, если ты выиграешь в воскресенье, я пришлю тебе что-нибудь», – отвечает Уэтт, скорее всего, имея в виду игру с «Брайтоном».

«Мне нужна мотивация на игру», – говорит в ответ нападающий

22 ноября сенегалец опубликовал фотографию своего новорожденного ребенка, поэтому хочется верить, что Николас не имеет отношения к этому разговору.

9 комментариев
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как же я ждал такую спртивную новость
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Думаю, что так, кто раздвигает свою рогатку, а также порется на видео для продажи озабоченной подписоте своих фото и роликов на модель как-то не тянет. Это ведь даже не уровень Playboy или Penthouse, где просто эротика, а откровенная порнуха, просто теперь такие девицы легко эксплуатируют профессию модели даже в таких делах, лишь бы их виртуальными ####### не называли.
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очередная ш... модель пиарится за счет недалекого футболиста.
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Понятно почему Джексон не забивает
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Будет у тебя мотивация... в Чемпионшипе.
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нужна мотивация, чтобы поставить плюсик, а не просто видос, ну вы поняли))
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Он-таки получил нюдсы перед матчем с ТТХ?
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блин, этих нюдсов в сети.... на любой вкус, цвет и т.д. нафига просить их у какой то непонятной шалавы?
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Отличные спортивные новости
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