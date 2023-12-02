«Мне нужна мотивация на игру». Похоже, форвард «Челси» просил нюдсы у модели через неделю после рождения сына

Модель OnlyFans и болельщица «Челси» Астрид Ветт поделилась разговором по Facetime с человеком, который, как она утверждает, является Николасом Джексоном. Она назвала собеседника «Джексоном», и по контексту можно понять, что речь идет о нападающем «Челси».

«Я хочу, чтобы ты мне что-нибудь прислала, но ты ничего не присылаешь», – говорит на видео человек, назвавшийся Джексоном.

«Может быть, если ты выиграешь в воскресенье, я пришлю тебе что-нибудь», – отвечает Уэтт, скорее всего, имея в виду игру с «Брайтоном».

«Мне нужна мотивация на игру», – говорит в ответ нападающий

22 ноября сенегалец опубликовал фотографию своего новорожденного ребенка, поэтому хочется верить, что Николас не имеет отношения к этому разговору.