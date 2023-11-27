Холанд с одной рюмкой и тусовщик Грилиш. Известный комик рассказал, как отметил требл вместе с игроками «Сити» на Ибице

Комик и стендапер Джек Уайтхолл рассказал, как вместе с игроками «Манчестер Сити» праздновал завоевание требла на Ибице в конце прошлого сезона.

«Горожане» под руководством Пепа Гвардиолы вошли в историю в сезоне 2022/23, став второй командой в истории английского футбола, выигравшей требл. Им удалось повторить достижение соперников по городу — «Манчестер Юнайтед».

Все мы знаем, что за этим успехом последовали бурные празднования. Вечеринка началась сразу после финального свистка на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и завершилась парадом на улицах Манчестера.

Между этими точками часть игроков успела смотаться на Ибицу, и в подкасте Wonderbox Уайтхолл раскрыл подробности той ночи.

«Был обалденный момент, когда мы все пили шоты на танцполе.

Интереснее всего было наблюдать за Эрлингом Холандом, который выпил всего одну рюмку. Весь вечер он потихоньку отпивал из нее и был совершенно спокоен.

Были Родри и Рубен Диаш, которые охраняли свою VIP-зону так же, как они это делают на поле. Было определённое ощущение, что у них была какая-то тактика, чтобы обеспечить свою безопасность в клубе.

А посреди всего этого был Грилиш, который был в полном кайфе. Снимаю шляпу перед ним, ведь он тусовался еще и после этого.

Мне же после этой ночи пришлось запереться в комнате и проспать два дня. Я был сам не свой еще неделю. Но Джек Грилиш поехал в Манчестер, пил пинты пива и пел песни в 9 утра следующего утра. У него талант Гари Линекера на поле и Уэйна Линекера (бизнесмен, открывший несколько сетей баров и клубов в Испании) за его пределами».

Если «Манчестер Сити» сможет добиться аналогичного успеха и в этом сезоне, то Джек наверняка продемонстрирует нам еще больше чудес своего организма. Как известно, Грилиш – человек с большим сердцем и печенью.