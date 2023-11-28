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Экс-вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех дебютировал в элитной хоккейной лиге - и в первом же матче не пропустил!

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Творит историю.

Бывший вратарь футбольной сборной Чехии, выступавший в ходе своей футбольной карьеры за «Хмел», «Спарту», «Ренн», «Челси» и «Арсенал», вышел на лед за 4:43 до окончания 3-го периода матча чемпионата EIHL с «Глазго» (5:1). Чех отразил 1 бросок.

Действующий чемпион Великобритании «Белфаст» – 4-й клуб в хоккейной карьере 41-летнего вратаря. Ранее Чех выступал в низших лигах за «Гилфорд», «Челмсфорд» и «Оксфорд».

Вот как сам Чех прокомментировал свой дебют.

«Это момент для гордости, и я, конечно, буду его ценить. Но меня больше порадовало то, что мы выиграли. Это было главным.

Мы вернулись домой к своим болельщикам, и на фоне прошлой недели положение обязывало нас выигрывать. Команда хорошо сработала, чтобы добиться победы», – сказал спортсмен.

2 комментария

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bulka333
есть люди, которые без спорта не мыслят жизни. и максимально долго играют, даже в любителях после профессиональной карьеры. такая позиция всегда заслуживает уважения за преданность делу!
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Антон Жуков
Ждём в КХЛ! И кубок финал кубка Гагарина в Лужниках, один буллит смажет его сокомандник и кубок уйдет соперникам.
0
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