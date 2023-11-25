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«Две глупые ошибки». Как Джеймс извинился перед болельщиками и командой?

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Рису Джеймсу пришлось нелегко во время матча с «Ньюкаслом»: его команда проиграла 1:4, но для Джеймса все стало еще хуже. Он был удален во втором тайме, получив две желтые карточки менее чем за 20 минут.

Первую Джеймс увидел на 55-й минуте. А к 73-й, когда «Челси» проигрывал 1:3, Рис вцепился в Гордона и получил вторую желтую.

После игры Джеймс зашел в соц сети, чтобы извиниться перед болельщиками и одноклубниками:

«Я беру на себя всю ответственность за сегодняшнюю красную карточку, две глупые ошибки. Еще один урок для меня. Я хотел бы извиниться перед болельщиками и товарищами по команде».

Сегодняшнее выступление было намного ниже наших стандартов, но эта игра не определяет нас! Мы добились огромного прогресса в этом сезоне, играя против многих лучших команд. Мы вернемся в следующие выходные».

В комментариях под постом Джеймса Тиаго Силва написал: «Я люблю тебя, мой капитан 😢🙌 Мы попробуем снова».

3 комментария

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Юрий Доронин
Вместе побеждаем и вместе проигрываем, кэп.
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Русико
Ответ Illia Gray
На камеру на коленях извинялся?
маньяк ты
+1
0
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