«Две глупые ошибки». Как Джеймс извинился перед болельщиками и командой?

Рису Джеймсу пришлось нелегко во время матча с «Ньюкаслом»: его команда проиграла 1:4, но для Джеймса все стало еще хуже. Он был удален во втором тайме, получив две желтые карточки менее чем за 20 минут.

Первую Джеймс увидел на 55-й минуте. А к 73-й, когда «Челси» проигрывал 1:3, Рис вцепился в Гордона и получил вторую желтую.

После игры Джеймс зашел в соц сети, чтобы извиниться перед болельщиками и одноклубниками:

«Я беру на себя всю ответственность за сегодняшнюю красную карточку, две глупые ошибки. Еще один урок для меня. Я хотел бы извиниться перед болельщиками и товарищами по команде».

Сегодняшнее выступление было намного ниже наших стандартов, но эта игра не определяет нас! Мы добились огромного прогресса в этом сезоне, играя против многих лучших команд. Мы вернемся в следующие выходные».

В комментариях под постом Джеймса Тиаго Силва написал: «Я люблю тебя, мой капитан 😢🙌 Мы попробуем снова».