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Эми Мартинес - человечище: бросился на трибуны, чтобы защитить аргентинских болельщиков от полицейских👮‍♂️👮‍♂️👮‍♂️

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Еле удержали.

Матч Бразилия – Аргентина начался на 27 минут позже. Перед стартовым свистком на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт.

Когда исполнялись национальные гимны двух стран, стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Также к зрителям направился капитан хозяев Маркиньос. А вратарь гостей даже пытался прорваться на трибуны, чтобы защитить своих болельщиков.

Капитан гостей Лионель Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения, но в итоге гости вернулись на поле.

7 комментариев

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Real_v_dushe
Быдлан он, а не "человечище"
+20
-7
+13
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ketch-messi
Ответ PkA46
Это "человечище" которое самый почитаемый футбольный кубок прислонял к причинному месту на камеру?
Это был не кубок, а награда лучшему вратарю турнира!
+3
-1
+2
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PkA46
Это "человечище" которое самый почитаемый футбольный кубок прислонял к причинному месту на камеру?
+3
-2
+1
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Domian
Реал в туалете, ой простите в ванной, ой извините в дУше не упускает ни одной новости про Аргентину)
+3
-2
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Real_v_dushe
Ответ Domian
Реал в туалете, ой простите в ванной, ой извините в дУше не упускает ни одной новости про Аргентину)
Я такого не помню в истории: чтобы болельщики другой страны приехали на легендарный стадион и во время исполнения гимна сборной хозяев поля атаковать её болельщиков и устроить побоище. Для меня это дико, для вас, любителей быдланов-аргов, нормально.
+1
0
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clausevenzzz
Его сейв спас Аргентину
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