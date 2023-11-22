Эми Мартинес - человечище: бросился на трибуны, чтобы защитить аргентинских болельщиков от полицейских👮‍♂️👮‍♂️👮‍♂️

Еле удержали.

Матч Бразилия – Аргентина начался на 27 минут позже. Перед стартовым свистком на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт.

Когда исполнялись национальные гимны двух стран, стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Также к зрителям направился капитан хозяев Маркиньос. А вратарь гостей даже пытался прорваться на трибуны, чтобы защитить своих болельщиков.

Капитан гостей Лионель Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения, но в итоге гости вернулись на поле.