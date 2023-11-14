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У Эми Мартинеса новая прическа - вратарь выкрасил у себя на голове флаг Аргентины🔵⚪️🟡

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Впереди матч с Уругваем.

Уже завтра сборная Аргентины примет у себя дома Уругвай в рамках отбора к ЧМ, а пока команда продолжает готовиться к важной встрече.

И не только на поле - лучший вратарь прошлого мундиаля в преддверии встречи сделал себе оригинальную прическу.

А накануне Эмилиано Мартинес рассказал о своих эмоциях во время финала ЧМ-2022. Сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Франции в финале чемпионата мира в Катаре. Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем турнира.

– О чем вы думали перед выходом на поле в финале?

– Я чувствовал уверенность и гордость. Выходя на разминку, я сказал себе, что должен насладиться этим моментом, несмотря ни на что.

На протяжении семидесяти пяти минут мы играли лучше чем когда бы то ни было. Прелесть футбола в том, что всего за десять минут все может перевернуться с ног на голову. Но этот матч сделал меня лучшим вратарем. Преодоление трудностей – это история моей жизни, – сказал голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

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