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Петр Чех покоряет хоккей - из 3-го дивизиона перешел в состав чемпиона Великобритании🔥🔥🔥

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Угадаете его игровую позицию на площадке?

По окончании карьеры экс-вратарь «Челси» и «Арсенала» подписал контракт в качестве вратаря с хоккейной командой «Гилдфорд Феникс» из 2-го дивизиона Национальной хоккейной лиги - это 4-й дивизион британского хоккея.

Тогда в 2019 году Петр взял себе номер 39 в честь Доминика Гашека. Чех заявил, что продолжит исполнять роль технического консультанта в «Челси», а в свободное время будет играть в хоккей.

Но со временем увлечение хоккеем стало приносить плоды, и вот 41-летний вратарь, который начал нынешний сезон в составе клуба «Оксфорд», представляющего 3-й по рангу дивизион британского хоккея, перешел в «Белфаст Джайантс».

В этом сезоне он провел 6 матчей, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 5,17.

«Белфасту» потребовался новый голкипер из-за ситуации с травмами в команде.

«Мы очень благодарны за поддержку как «Оксфорд Сити Старс», так и самому Петру. Петр – титулованный спортсмен, который знает, что нужно для выступления на самом высоком уровне, поэтому его поддержка в период аренды будет неоценимой», – сказал главный тренер «Белфаст Джайантс» Адам Киф.

В сезоне-2022/23 «Белфаст» стал чемпионом Великобритании. Это четвертый клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера «Челси» и «Арсенала». Ранее он также выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

2 комментария

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pawlikds4
Коэффициент надёжности в этом случае можно скорее назвать коэффициентом безнадёжности 😅

Но, то что дальше в спорте это молодец!
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Акира_1
Хорош, после футбола ловить шайбы для него должно быть расплюнуть
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