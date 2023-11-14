😕 «Если вы попросите меня сосредоточиться на весь матч, то я закончу с футболом». Странное интервью Аарона Рэмсдейла объясняет решение Артеты отправить его на скамейку

Британские фанаты продолжают попытки разобраться с ситуацией вокруг Аарона Рэмсдейла в «Арсенале»

Очередной теорией, почему Микель Артета решил посадить голкипера на скамейку запасных, стало интервью пятимесячной давности, на котором игрок рассказывает необычные подробности о себе.

«Если вы попросите меня сосредоточиться на футболе в течение 90 минут, то я закончу. Я не могу этого сделать.

Вот почему я общаюсь с фанатами, и пою вместе с ними песни. Если кто-то оскорбит меня, то я развернусь и отвечу.

У меня бывают 2-3 минуты какого-то безумия в голове прямо во время матча. А потом приходят 10-15 минут чистой концентрации. Следующее, о чем я думаю - скоро перерыв», - признался Рэмсдейл.

Возможно, что испанского наставника смутили слова вратаря, что неудивительно, ведь Иан Райт не смог скрыть настороженность.

Добавим, что Рэмсдейл не выходил на поле в матчах АПЛ с 3 сентября, когда «Арсенал» обыграл дома «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. В прошлом сезоне он играл во всех матчах лиги.