Отец Рэмсдейла раскритиковал Артету за смену вратарей. А Аарон признался, что теряет концентрацию по ходу матча

Отец Аарона Рэмсдейла выразил мнение, что Микель Артета неправильно подошел к процессу замены его сына на Давида Райю.

Ник Рэмсдейл сказал: «Аарон будет кубковым вратарем, а Давид Райя – основным, если только что-нибудь не случится, травма или удаление. Аарон должен смириться с этим, и он смирился, хотя ему об этом никто не говорил. Никто. Вы должны дать парню шанс, ради Бога».

Отец Рэмсдейла признал, что эта ситуация определенно повлияла на его сына: «Аарон потерял ту улыбку, когда он держал мяч в руках. И это трудно. Действительно, тяжело видеть его там, и мы все говорим ему, что нужно продолжать улыбаться».

Рэмсдейл считался перспективным вратарем и стеной «Арсенала» на долгие годы, но этим летом Артета преманил Давида Райю из «Брентфорда» на правах аренды. Райя быстро основным, но не все согласны с этим выбором.

Несмотря на приличный старт, ошибки и непоследовательные выступления Райи заставили некоторых усомниться в том, что он подходит для роли первого номера. Сейчас Рэмсдейл получает время только в Кубке Лиги, в то время как Райя играет и в АПЛ, и в ЛЧ.

Возможно, Артета видел то, что незаметно через экаран – Рэмсдейл признался, что теряет концентрацию по ходу игры: «Если попросить меня сосредоточиться на футболе в течение 90 минут, мне конец. Я не смогу этого сделать.

Поэтому я общаюсь с фанатами и подпеваю их зарядам. Если кто-то оскорбляет меня, я развернусь и отвечу.

После двух-трех минут такого безумия – снова к игре. Я снова могу сосредоточиться на 10-15 минут. Следующее, о чем я думаю – это приближающийся перерыв».