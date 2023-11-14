«Все совершают глупости». Фанат, предъявивший Триппьеру за проигрыш «Борнмуту», принес извинения

Фанат «Ньюкасла», который предъявлял претензии Кирану Триппьеру, признал, что сожалеет о своей выходке.

Недавно в сети завирусилась запись горячей перепалки между защитником «сорок» и болельщиком после субботнего поражения от «Борнмута» со счетом 0:2. Фанат был недоволен ухудшившимися результатами любимого клуба, а Триппьер на повышенных тонах объяснил ему, что в команде слишком много травмированных.

Теперь фанат, ставший виновником инцидента, раскрыл свое имя и заявил, что раскаивается в своих действиях.

Томас Уиллоуби написал в группе поклонников «Ньюкасла» в фейсбуке:

«Это был я. Я ехал на матч весь день и был очень расстроен из-за игры и результата. Я сожалею, что наехал на них, потому что знаю, что все эти игроки сделали для этого клуба.

Все совершают глупости. Я признаю, что мне не следовало так сильно на них нападать, но это произошло в самый напряженный момент».

Сам Триппьер тоже высказался об этом инциденте, отметив, что не держит зла на Уиллоуби. В беседе со Sky Sports футболист сказал:

«Фанаты, конечно, бывают эмоциональны. Они проделывают долгий путь, тратят много денег, чтобы приехать и посмотреть на нас. Я только что разговаривал с одним из них и сказал, что мы отдаем все на поле».