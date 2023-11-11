Уокер и Траоре не в топ-10 и неожиданный лидер. Sky Sports обнародовал список самых быстрых игроков каждого клуба АПЛ

Премьер-лига по праву считается самой быстрой лигой в мире, а ее лучшие игроки сочетают в себе превосходные технические способности с потрясающей физической силой и скоростью. В Англии выступает немало быстрых игроков, но лидером по этому показателю оказался довольно неожиданный футболист.

Sky Sports опубликовал список самых быстрых игроков из каждого клуба Премьер-лиги в этом сезоне.

В списке можно найти привычные имена, которые из года в год славятся как самые скоростные игроки. Например, Кайл Уокер, Габриэл Мартинелли и Адама Траоре. Однако ни один из них не попал в первую десятку.

Первое место принадлежит Чиедози Огбене из «Лутона» — его максимальная зарегистрированная скорость составила 36,93 км/ч. Летом ирландец присоединился к новичкам Премьер-лиги из «Ротерхэма», но уже заработал репутацию нападающего, с которым очень нелегко справиться защитникам.

Мощь! ⚡️