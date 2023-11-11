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Уокер и Траоре не в топ-10 и неожиданный лидер. Sky Sports обнародовал список самых быстрых игроков каждого клуба АПЛ

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Чидози Огбене Чидози Огбене
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Амаду Онана Амаду Онана
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Доминик Соланке Доминик Соланке
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Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Адама Траоре Адама Траоре
Карлос Балеба Карлос Балеба
Бриан Мбемо Бриан Мбемо
Энтони Эланга Энтони Эланга
Микаил Антонио Микаил Антонио
Тайрик Митчелл Тайрик Митчелл
Кэмерон Арчер Кэмерон Арчер
Бен Чилуэлл Бен Чилуэлл
Кайл Уокер Кайл Уокер
Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли
Микки ван де Вен Микки ван де Вен
Мусса Диаби Мусса Диаби
Футбол Футбол

Премьер-лига по праву считается самой быстрой лигой в мире, а ее лучшие игроки сочетают в себе превосходные технические способности с потрясающей физической силой и скоростью. В Англии выступает немало быстрых игроков, но лидером по этому показателю оказался довольно неожиданный футболист.

Sky Sports опубликовал список самых быстрых игроков из каждого клуба Премьер-лиги в этом сезоне.

В списке можно найти привычные имена, которые из года в год славятся как самые скоростные игроки. Например, Кайл Уокер, Габриэл Мартинелли и Адама Траоре. Однако ни один из них не попал в первую десятку.

Первое место принадлежит Чиедози Огбене из «Лутона» — его максимальная зарегистрированная скорость составила 36,93 км/ч. Летом ирландец присоединился к новичкам Премьер-лиги из «Ротерхэма», но уже заработал репутацию нападающего, с которым очень нелегко справиться защитникам.

Мощь! ⚡️

1 комментарий

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Дмитрий Воробьев
Чиедозе Огбене. Ирландец. Неожиданно.
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