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📸Что с тобой, бро? Хулиан Альварес так праздновал гол, что не заметил, как потерял зуб

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Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Футбол Футбол

И такое бывает.

В 11 туре АПЛ на «Этихаде» «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» со счетом 6:1. Бельгийский хавбек хозяев Жереми Доку записал на свой счет 1+4, а Бернарду Силва − 2+0.

Когда португалец забил второй гол, вся команда сильно праздновала произошедшее. Больше остальных старался молодой форвард Хулиан Альварес, который умудрился потерять зуб.

Причем сам аргентинец даже не заметил, что что-то изменилось. Бернарду Силва посмотрел на партнера и указал ему на то, что у него теперь нет одного из передних зубов.

Похоже, что сразу после матча Альварес отправится к дантисту.

Upd. В своем личном аккаунте Хулиан Альварес заявил, что с его зубами все в порядке: «Все хорошо, просто шла кровь».

9 комментариев

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Игорь М.
Ответ Эксперимент
Как можно потерять зуб?)
в его возрасте смена молочных зубов идёт ещё)))
+19
0
+19
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Андрей Катков
Кто из своих праздновал локтями?
+13
0
+13
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Bulletproof
Бедняга, в 23 года со вставными зубами ходит.
+13
0
+13
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Эксперимент
Как можно потерять зуб?)
+4
0
+4
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Игорь М.
Молочные выпадать стали)
+2
0
+2
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Эксперимент
Ответ Игорь М.
в его возрасте смена молочных зубов идёт ещё)))
🤣
+2
0
+2
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May B. Tomorrow
Виниры шоли)
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Tima_Milan
Хули Альварес так праздновал гол
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pavelrytov@icloud.com
Сполт-это зызнь)
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