📸Что с тобой, бро? Хулиан Альварес так праздновал гол, что не заметил, как потерял зуб

И такое бывает.

В 11 туре АПЛ на «Этихаде» «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» со счетом 6:1. Бельгийский хавбек хозяев Жереми Доку записал на свой счет 1+4, а Бернарду Силва − 2+0.

Когда португалец забил второй гол, вся команда сильно праздновала произошедшее. Больше остальных старался молодой форвард Хулиан Альварес, который умудрился потерять зуб.

Причем сам аргентинец даже не заметил, что что-то изменилось. Бернарду Силва посмотрел на партнера и указал ему на то, что у него теперь нет одного из передних зубов.

Похоже, что сразу после матча Альварес отправится к дантисту.

Upd. В своем личном аккаунте Хулиан Альварес заявил, что с его зубами все в порядке: «Все хорошо, просто шла кровь».