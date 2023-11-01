Не только Санчо. Обамеянг, Суарес и еще 7 футболистов, которые почувствовали тренерский гнев

Слишком много себе позволяли.

В начале сентября главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг публично заявил, что хавбек команды Джейдон Санчо не выкладывается на тренировках. После полузащитник выпустил заявление, что это все ложь. С тех пор между нидерландцем и англичанином пробежала черная кошка: Санчо не играет за «Юнайтед», Тен Хаг требует извинений.

Это далеко не первый случай, когда в АПЛ возникают конфликты между тренером и игроком. Вспомним самые яркие из них.

Пьер-Эмерик Обамеянг − «Арсенал»

От легендарного бомбардира и капитана до внезапного изгоя − карьера Обамеянга в «Арсенале» пошла под откос. У него всегда были проблемы с дисциплиной, но бывшие клубы находили подход. Артета сдался, когда сперва Обамеянг после подписания нового контракта снизил требования к себе, а затем нарушил ковидный протокол и вернулся после мини-отпуска позже, чем надо было. С игроком расторгли контракт, хотя собирались отдать в аренду.

Луис Суарес − «Ливерпуль»

В 2013 году Луис Суарес очень хотел уйти из «Ливерпуля», так как его позвали в «Барселону». Мерсисайдцы не отпустили игрока, а уругваец посчитал это предательством. Брендан Роджерс исключил Суареса из состава и отправил его тренироваться в одиночестве, правда, потом вернул. Через год Луис все-таки уехал в Ла Лигу.

Энсли Мэйтленд-Найлз − «Арсенал»

В 2021 году Мэйтленд-Найлз потребовал трансфер из «Арсенала» после чего Микель Артета отправил игрока заниматься по индивидуальной программе. Больше за «Арсенал» Энсли не сыграл ни минуты. А ведь испанец верил в молодого игрока.

Джоуи Бартон − «Ньюкасл»

Эксцентричному Бартону в 2011 году не понравилась трансферная политика «Ньюкасла». Игрок не нашел лучшего способа высказаться, кроме как написать разгромный твит. В клубе не оценили: сперва отстранили от тренировок и выставили на трансфер, а затем расторгли контракт.

Диего Коста − «Челси»

У испанца возникли серьезные трения с главным тренером «Челси» Антонио Конте, в результате которых Диего Коста оказался в «Атлетико». Даже спустя годы и Конте, и Коста не вспоминали друг друга добрым словом, однако признавали футбольные качества: игровые и тренерские.

Поль Погба − «Манчестер Юнайтед»

Во время своего первого пребывания в «Юнайтед» Поль Погба решил, что готов играть в первой команде. Сэр Алекс Фергюсон думал иначе, в результате чего у них случился серьезный конфликт. Француза исключили из тренировочного процесса, а великий тренер позже видел во всем руку Мино Райолы.

Генрих Мхитарян − «Манчестер Юнайтед»

У Генриха Мхитаряна произошел конфликт с Жозе Моуринью. Португалец посчитал, что армянин сильно сдал, не выкладывается на тренировках, потому должен заниматься отдельно от всей команды.

Паписс Сиссе − «Ньюкасл»

В 2013 году у «Ньюкасла» появился новый спонсор − компания Wonga, которая специализируется на выдаче краткосрочных кредитов. Форвард «сорок» Паписс Сиссе сообщил руководству, что деятельность Wonga противоречит его религиозным убеждения. Он попросил полностью или частично скрыть лого спонсора на своей футболке. Ему отказали, а тренер Алан Пардью отправил его тренироваться отдельно от всех. Сиссе ушел из клуба только в 2016 году.

Вирджил ван Дейк − «Саутгемптон»

В конце 2017 года стало ясно, что Вирджил ван Дейк станет игроком «Ливерпуля». Игрок активно форсировал трансфер в новый клуб и заметно перестарался. Тренерский штаб решил, что если защитник так хочет уйти, то пусть тогда поддерживает форму самостоятельно. А ведь Вирджил принес «святым» 75 млн фунтов.