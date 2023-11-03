🧟‍♂️ Деян Кулусевски собрал идеального футболиста. Вы отгадаете только один критерий. Дальше без шансов

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски рассказал, как выглядит по его версии идеальный футболист.

«Правая нога - Эден Азар. Левая нога - Йосип Иличич. Скорость - Энтони Эланга. Сила - Иван Перишич. Футбольный интеллект? Конечно же, Лионель Месси»., - заявил швед.

Интересный выбор, согласитесь? Особенно удивил выбор Деяна, касательно лучшей левой ноги футбола.

Кстати, почему бы и вам не поучаствовать? Пишите свой вариант в комментариях.👇