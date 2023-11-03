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🧟‍♂️ Деян Кулусевски собрал идеального футболиста. Вы отгадаете только один критерий. Дальше без шансов

Деян Кулусевски Деян Кулусевски
Тоттенхэм Тоттенхэм
Энтони Эланга Энтони Эланга
Лионель Месси Лионель Месси
Эден Азар Эден Азар
Иван Перишич Иван Перишич
Йосип Иличич Йосип Иличич
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски рассказал, как выглядит по его версии идеальный футболист.

«Правая нога - Эден Азар. Левая нога - Йосип Иличич. Скорость - Энтони Эланга. Сила - Иван Перишич. Футбольный интеллект? Конечно же, Лионель Месси»., - заявил швед.

Интересный выбор, согласитесь? Особенно удивил выбор Деяна, касательно лучшей левой ноги футбола.

Кстати, почему бы и вам не поучаствовать? Пишите свой вариант в комментариях.👇

1 комментарий

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Nick Dovgo
правая нога Месси, левая нога Бекхэма...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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