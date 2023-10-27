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😩 «12 месяцев назад его сравнивали с Родри, а теперь с машиной для макфлури». Фанаты «Арсенала» о сходствах Томаса Парти с машиной для мороженого 💊🍨

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Микель Артета сегодня подтвердил, что Томас Парти пропустит около трех недель из-за мышечной травмы, полученной на тренировке.

С травматичностью ганца в текущем сезоне готовы мириться не все фанаты пушкарей.

He had a significant injury' - Mikel Arteta fears Thomas Partey will not play again for Arsenal this season - Eurosport

🗣️ Aaron Catterson-Reid: «Томас Парти - это, по сути, машина для мороженого из «Макдональдса». Когда она работает, то это просто потрясающе, но это происходит довольно редко».

🗣️ Andy: «Бедный парень, 12 месяцев назад его сравнивали с Родри, а теперь с машиной для макфлури».

🗣️ Osman: «Совершенно очевидно, что Парти не сможет оставаться в форме. Прошлый сезон был единственным, в котором он был у нас в большинстве матчей. Но я думаю, что будущим летом нам нужно серьезно оценить его ситуацию».

🗣️ Muera Shumba: «Я люблю этого парня, но пришло время с ним расстаться. Мужчины не умеют поддерживать себя в форме».

🗣️ Samosports: «Следующее лето? Это должно случиться уже в зимнее окно, учитывая его заработную плату и количество травм».

🗣️ Kabelo Moss: «Его следует продать, это даже не должно быть вопросом для обсуждения».

2 комментария

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Dmitry Koway
Его реально надо уже в аравию сливать, был же вроде интерес летом. Один из самых высокооплачиваемых, а играет по праздникам.
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Кирилл Вырвихвист
Похож на бакари Санья
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