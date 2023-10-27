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🤓 «Поговорю с Puma». Гвардиола ответил дерзкому Пельистри, заявившему, что в Манчестере никто не носит футболки «Сити»

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В воскресенье нас ждет манчестерское дерби, но битва острот между клубами уже началась.

21-летний Факундо Пельистри заявил в эфире уругвайской радиостанции Carve Deportiva: «Манчестер – это город «Юнайтед». Вы не увидите там людей в футболках или с флагами «Сити».

Иногда, мы с моей девушкой выходим на улицу и ради интереса пытаемся найти их атрибутику, но безуспешно».

Наставник горожан Пеп Гвардиола ответил вингеру «Юнайтед»:

«Все в порядке. Если этот парень и его девушка верят в это, то ничего страшного... Я поговорю с отделом Puma и спрошу: «Что случилось? Почему у нас в городе нет футболок «Сити»?

А вы видели футболки «Сити»?

28 комментариев

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rude.
Пельистри так-то конечно может говорить что хочет, но в это воскресенье смеяться то будет Пеп) И уж подогревать такими высказываниями не советовал бы, возможно скатали бы какие-то там 2-1 и разошлись, а так, возможно горожане теперь с азартом подойдут к игре, так сказать.
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Nariman Muradov
Ответ Someone from Internet
Хз, у меня знакомый, который был в Манчестере утверждал, что фанатов Сити в основном можно найти в гей-клубах.
а твой знакомый что делал гей клубах? голубой цвет это значит для геев, я болею за МЮ но увожаю игру Сити и работу Пепа, у нас МЮ тоже не мало получают а почему так не могут играть?
+27
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+23
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Someone from Internet
Хз, у меня знакомый, который был в Манчестере утверждал, что фанатов Сити в основном можно найти в гей-клубах.
+29
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Дмитрий Илющенко
Ответ Артур Мкртычян
кто такой этот уругвайский ноунейм? наверное ему стоит купить очки.
Кто такой этот армянский ноунейм? Наверное он ни разу не был в Манчестере, но лучше всех знает, как там обстоят дела
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Артур Мкртычян
кто такой этот уругвайский ноунейм? наверное ему стоит купить очки.
+21
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Krauvec Cool
Манчестер Сити стабильно один из лучших клубов мира, постоянно выигрывает трофеи, ориентир для многих других клубов, которые пытаются соответствовать их стантартам футбола и развития.
Манчестер Юнайтед - у нас больше фанатов, мы продаём больше маек и хот-догов.
Вот это прикол)
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hs6s2y9yxb
Ответ Someone from Internet
Хз, у меня знакомый, который был в Манчестере утверждал, что фанатов Сити в основном можно найти в гей-клубах.
Не буду спрашивать как знакомый это понял и насколько «близко» вы знакомы
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#SharkTeam
Чем дальше на скамейке сидит игрок манЮ тем длиннее у него язык на всякие интервью
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Артур Мкртычян
Ответ Дмитрий Илющенко
Кто такой этот армянский ноунейм? Наверное он ни разу не был в Манчестере, но лучше всех знает, как там обстоят дела
ну давай, заплачь еще
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Лёха выдыхай
Ответ rude.
Пельистри так-то конечно может говорить что хочет, но в это воскресенье смеяться то будет Пеп) И уж подогревать такими высказываниями не советовал бы, возможно скатали бы какие-то там 2-1 и разошлись, а так, возможно горожане теперь с азартом подойдут к игре, так сказать.
Сити и без того всегда заряжены на МЮ
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Yri Yrov
все дело в восприятии, Манчестер всегда был красным, не в настоящее время, а вообще за всю историю, а сити, сити с 2010 года да и все. дело в том как люди воспринимают
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Vezdexodof
Пельистри прав на сто процентов! Если на эмптихаде их нет,то в городе их вообще найти нереально!
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Иван Иванов
До фига видел. И не только в Манчестере. У англичан, кстати, болеют за клуб где живёшь или родился. Поэтому запросто можно встретить футболку Нотс Каунти
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Nickolay Lyskov
Ответ Кашшай Чакырович
Ну твой знакомый походу завсегдатый г.й клубов ))) даже боюсь представить что вы с ним делаете наедине ))))
Если уж ты боишься, то рискну предположить, что там девок пялят.
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Alon Raven
Ответ Someone from Internet
Хз, у меня знакомый, который был в Манчестере утверждал, что фанатов Сити в основном можно найти в гей-клубах.
Я дико извиняюсь, но что он делал в гей-клубАХ? И ведь не в одном, а в нескольких!
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Джон Норман
Интересно откуда тогда берутся каждый матч 50-60 тысяч фанатов сити на домашних матчах сити ?) Немного истории , Манчестер Сити это исторически любимая команда у обычного и малоимущего населения в городе , а Юнайтед была любима именно бомондом города , не знаю как сейчас , но этот обсос маленький со своей девушкой возможно ошибаются
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Дмитрий Илющенко
Ответ Артур Мкртычян
ну давай, заплачь еще
Та мне как-то насрать кто там сильнее и популярнее. Просто интересна твоя "икспердность"
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Кожоев Даниель
Ответ Someone from Internet
Хз, у меня знакомый, который был в Манчестере утверждал, что фанатов Сити в основном можно найти в гей-клубах.
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qfxtruxp
После дерби весь Манчестер будет в голубом одет
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Someone from Internet
Ответ Nariman Muradov
а твой знакомый что делал гей клубах? голубой цвет это значит для геев, я болею за МЮ но увожаю игру Сити и работу Пепа, у нас МЮ тоже не мало получают а почему так не могут играть?
Откуда я знаю?
"Голубой цвет это значит для геев"©
Что ты несёшь?😂 На английском blue не имеет таких значений или ассоциаций, как на русском)
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Кашшай Чакырович
Ответ Someone from Internet
Хз, у меня знакомый, который был в Манчестере утверждал, что фанатов Сити в основном можно найти в гей-клубах.
Ну твой знакомый походу завсегдатый г.й клубов ))) даже боюсь представить что вы с ним делаете наедине ))))
+3
-3
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Someone from Internet
Ответ Кашшай Чакырович
Ну твой знакомый походу завсегдатый г.й клубов ))) даже боюсь представить что вы с ним делаете наедине ))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Alon Raven
Ответ Yri Yrov
все дело в восприятии, Манчестер всегда был красным, не в настоящее время, а вообще за всю историю, а сити, сити с 2010 года да и все. дело в том как люди воспринимают
Они вообще-то скатились в конце 90-х, а до этого не уступали МЮ. А красный Манчестер был ещё до появления МЮ.
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