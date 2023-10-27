🤓 «Поговорю с Puma». Гвардиола ответил дерзкому Пельистри, заявившему, что в Манчестере никто не носит футболки «Сити»

В воскресенье нас ждет манчестерское дерби, но битва острот между клубами уже началась.

21-летний Факундо Пельистри заявил в эфире уругвайской радиостанции Carve Deportiva: «Манчестер – это город «Юнайтед». Вы не увидите там людей в футболках или с флагами «Сити».

Иногда, мы с моей девушкой выходим на улицу и ради интереса пытаемся найти их атрибутику, но безуспешно».

Наставник горожан Пеп Гвардиола ответил вингеру «Юнайтед»:

«Все в порядке. Если этот парень и его девушка верят в это, то ничего страшного... Я поговорю с отделом Puma и спрошу: «Что случилось? Почему у нас в городе нет футболок «Сити»?

А вы видели футболки «Сити»?