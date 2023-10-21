😨 «Зинченко не может играть без Гранита». Иан Райт переоценил роль Джеки в «Арсенале»

Легенда «Арсенала» Иан Райт высказался о важности Гранита Джаки в построении игры канониров.

«Александр Зинченко без Гранита Хаки - это не то же самое, что с ним.

Джака был очень важен. Зинченко, похоже, не может играть как раньше, без поддержки Гранита. Ему нужна эта уверенность и подстраховка.

Мы убедились в этом в матче против «Челси». Нужно понять, как это исправить, чтобы больше не проигрывать в таких играх», - заявил Райт.

И действительно, в прошлом сезоне Джака довольно часто смещался на левый фланг обороны, позволяя Зинченко уходить в атаку.

Деклан Райс и Жоржиньо, которые теперь выполняют функции швейцарца, пока не могут полноценно заменить его.