😨 «Зинченко не может играть без Гранита». Иан Райт переоценил роль Джеки в «Арсенале»
Легенда «Арсенала» Иан Райт высказался о важности Гранита Джаки в построении игры канониров.
«Александр Зинченко без Гранита Хаки - это не то же самое, что с ним.
Джака был очень важен. Зинченко, похоже, не может играть как раньше, без поддержки Гранита. Ему нужна эта уверенность и подстраховка.
Мы убедились в этом в матче против «Челси». Нужно понять, как это исправить, чтобы больше не проигрывать в таких играх», - заявил Райт.
И действительно, в прошлом сезоне Джака довольно часто смещался на левый фланг обороны, позволяя Зинченко уходить в атаку.
Деклан Райс и Жоржиньо, которые теперь выполняют функции швейцарца, пока не могут полноценно заменить его.
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