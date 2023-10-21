In English, please
Блог

😨 «Зинченко не может играть без Гранита». Иан Райт переоценил роль Джеки в «Арсенале»

Арсенал Арсенал
Иан Райт
Гранит Джака Гранит Джака
Клубы Клубы
Александр Зинченко Александр Зинченко
Футбол Футбол

Легенда «Арсенала» Иан Райт высказался о важности Гранита Джаки в построении игры канониров.

«Александр Зинченко без Гранита Хаки - это не то же самое, что с ним.

Джака был очень важен. Зинченко, похоже, не может играть как раньше, без поддержки Гранита. Ему нужна эта уверенность и подстраховка.

Мы убедились в этом в матче против «Челси». Нужно понять, как это исправить, чтобы больше не проигрывать в таких играх», - заявил Райт.

И действительно, в прошлом сезоне Джака довольно часто смещался на левый фланг обороны, позволяя Зинченко уходить в атаку.

Деклан Райс и Жоржиньо, которые теперь выполняют функции швейцарца, пока не могут полноценно заменить его.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Нам очень жаль
5 2

Страница временно недоступна

У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним.
Обновите страницу чуть позже
или воспользуйтесь нашими соцсетями