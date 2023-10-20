Эксклюзив из сборной Англии📸: Джеймс Мэддисон показал, как игроки проводят время на базе

Джеймс Мэддисон поделился с фанатами кадрами с прошедшего международного перерыва сборной Англии.

26-летний плеймейкер «Тоттенхэма» прекрасно проводит время в сборной.

Мэддисон поделилась забавными кадрами в социальных сетях. Мы увидели, как Джек Грилиш пытается съесть сэндвич, а Мэддисон пил кофе с Джудом Беллингемом и играл в «Морской бой» против Трента Александра-Арнолда. Он также сделал селфи на поле для гольфа вместе с Кэлвином Филлипсом, Джорданом Хендерсоном и Аароном Рамсдейлом.