«Ненастоящие болельщики». Магуайр встал на защиту Хендерсона, которого освистали на «Уэмбли»
Лучше других разбирается в хейте.
Во время товарищеского матча сборной Англии против Австралии на «Уэмбли», часть болельщиков сборной Англии освистала Джордана Хендерсона.
Они недовольны тем, что полузащитник решил перейти из «Ливерпуля» в Саудовскую Аравию, так как в стране нарушаются права человека, а сам Хендо участвовал в Англии в различных акциях.
Первым, кто встал на защиту Хендерсона − Харри Магуайр. Вот что он сказал в интервью Football Daily: «Настоящие английские болельщики не освистывают игроков [своей сборной]. Не надо освистывать тех, кто играет за свою страну, посвящают свою жизнь игре и делают все возможное, чтобы у [болельщиков] этой страны остались хорошие воспоминания.
Я знаю многих болельщиков сборной и тех, кто были со мной с момента моего дебюта. Они поддерживают меня и Джордана. Вы слышали много криков, но это не настоящие фанаты сборной Англии».
Настоящие болельщики как раз таки и будут выражать свое мнение. Или билеты покупают люди в надежде, что игрок, которого они хейтят, выйдет (и выйдет ли) на поле и чисто посвистеть в его адрес? Ну такое…
Да ты и сам, Харри, очень лукавишь, ибо по той же логике ты - не настоящий футболист, тк настоящий футболист ушел бы летом в клуб попроще и доказал бы свои профессиональные качества, а не сидел бы на банке в МЮ, получая высокую зп.