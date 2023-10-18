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«Ненастоящие болельщики». Магуайр встал на защиту Хендерсона, которого освистали на «Уэмбли»

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Лучше других разбирается в хейте.

Во время товарищеского матча сборной Англии против Австралии на «Уэмбли», часть болельщиков сборной Англии освистала Джордана Хендерсона.

Они недовольны тем, что полузащитник решил перейти из «Ливерпуля» в Саудовскую Аравию, так как в стране нарушаются права человека, а сам Хендо участвовал в Англии в различных акциях.

Первым, кто встал на защиту Хендерсона − Харри Магуайр. Вот что он сказал в интервью Football Daily: «Настоящие английские болельщики не освистывают игроков [своей сборной]. Не надо освистывать тех, кто играет за свою страну, посвящают свою жизнь игре и делают все возможное, чтобы у [болельщиков] этой страны остались хорошие воспоминания.

Я знаю многих болельщиков сборной и тех, кто были со мной с момента моего дебюта. Они поддерживают меня и Джордана. Вы слышали много криков, но это не настоящие фанаты сборной Англии».

1 комментарий

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Kerndl
Спорное утверждение.
Настоящие болельщики как раз таки и будут выражать свое мнение. Или билеты покупают люди в надежде, что игрок, которого они хейтят, выйдет (и выйдет ли) на поле и чисто посвистеть в его адрес? Ну такое…
Да ты и сам, Харри, очень лукавишь, ибо по той же логике ты - не настоящий футболист, тк настоящий футболист ушел бы летом в клуб попроще и доказал бы свои профессиональные качества, а не сидел бы на банке в МЮ, получая высокую зп.
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