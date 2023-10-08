Классный поступок Грилиша после поражения «Сити» от «Арсенала». За минуту до этого Джек повздорил с игроком «канониров»

«Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» в 8-м туре Премьер-лиги со счетом 0:1. Единственный гол на свой счет записал Мартинелли.

Уже после финального свистка, когда игроки шли в подтрибунку, на поле вспыхнул пожар. Уокер отказался пожать руку Николя Жоверу – тренеру «канониров», который раньше работал с «горожанами». Кайла и Николя пришлось разнимать Холанду и представителям штабов обеих команд.

В другом эпизоде отличились Грилиш и Уайт. Бен начал что-то активно выговаривать Джеку, на что тут же порывисто отреагировал подопечный Гвардиолы. Конфликт футболистов удалось быстро потушить.

После эмоционального эпизода Грилишу стоило бы прямиком отправиться в раздевалку, но вдруг он услышал, как с трибун его зовут маленькие болельщики. Это были юные поклонники «Арсенала».

Несмотря на поражение и стычку с Уайтом, Джек подошел к парням и сфотографировался с ними.

Он даже отдал свою футболку радостным детям.

Грилиш вообще старается чутко относиться к детям. После завоевания «Ман Сити» Суперкубка УЕФА англичанин был первым, кто поздоровался со слабовидящей девочкой на церемонии награждения.

Еще одна показательная история произошла на катарском ЧМ, когда Джек выполнил обещание 11-летнему мальчику с церебральным параличом.

Парень с большим сердцем.