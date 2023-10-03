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📹«Получил, как и Невилл». Каррагер зарубился с Лэмпардом в «Угадай футболиста по его карьере»

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Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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Новый лучший друг?

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер в очередной раз продемонстрировал свои невероятные футбольные знания. Он позвал в гости легенду «Челси» Фрэнка Лэмпарда и предложил ему сыграть в «Угадай футболиста по его карьере».

В карьере Каррагера был только один клуб − «Ливерпуль» − за который он провел 737 матчей, тогда как у Лэмпарда за «Челси» − 648 игр. В августе этого года бывшие игроки собрались вместе, чтобы блеснуть знаниями.

Каррагер задал темп игре уже через две секунды, когда определил карьерный путь Джона О'Ши, который включал в себя выступления за «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд» и «Рединг».

Бывший защитник «красных» был разочарован, когда не смог опередить Лэмпарда в борьбе за Лейтона Бэйнса, воскликнув: «О боже, надо было брать».

Однако вскоре он исправился, угадав карьерные пути Чарли Адама, Уэса Моргана, Дэвида Симэна, Марка Боснича, Сола Кэмпбелла и Клинта Демпси, и выиграл игру со счетом 7:2.

Каррагер опубликовал это видео сегодня в своем Твиттере и написал следующее: «Фрэнк Лэмпард получил такое же наказание, как и Невилл!»

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