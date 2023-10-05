Ричардс любит деньги! Майка до сих пор злится на двух одноклубников, из-за которых потерял солидные суммы

Не отпускает до сих пор.

Во время подкаста The Rest is Football Майка Ричардс рассказал историю о том, как Джон Терри собрал игроков сборной Англии, чтобы обсудить деньги.

«Раньше получали бонусы, которые сразу шли на благотворительность, − начал Ричардс. − Помню, был один случай, когда я был в составе сборной Англии. Это было в самом начале моей карьеры, когда еще было «золотое поколение». Тогда Джон Терри получал 100 тысяч в неделю, Рио Фердинанд − 100 тысяч, Эшли Коул − тоже 100 тысяч.

Мне было всего восемнадцать лет. Я еще не подписал новый контракт. Думаю, я получал тогда около 5 тысяч фунтов в неделю. Я помню, как Джей Ти [Терри] пригласил нас к себе. Перед одной из игр у нас было небольшое совещание, и он сказал: «Ребята, мы знаем, что деньги для нас не так много значат, поэтому мы собираемся раздать все наши бонусы».

Я думаю: «Он получает 100 тысяч фунтов в неделю. Я получают 5 тысяч. Ты можешь отдать свой чертов бонус, а я свой хочу оставить себе!» Помню, что нужно было подписать отказ от претензий. За это я его так и не простил».

Спустя годы Джон Терри вошел в тренерский штаб «Астон Виллы», когда там играл Ричардс. Вновь зашел разговор об этом бонусе.

«Когда он пришел в «Виллу», я сказал ему: «Джей Ти, ты меня просто убил этим». Он ответил: «Я знаю, но это было правильно».

При этом денежный вопрос действительно был настолько важен для Майки, что он до сих пор винит экс-вратаря сборной Скотта Карсона в том, что из-за него он потерял один миллион фунтов. Это случилось из-за печально известного матча на «Уэмбли», когда англичане проиграли хорватам 3:2 и не попали на Евро-2008.

«Все, что нам было нужно − ничья. Это позволило бы попасть на Евро. Все просто», − вспоминает Майка Ричардс.

Однако на деле все было не так просто. Уже на первых минутах сначала забил Нико Кранчар, а на 14-й − Ивица Олич. Лэмпард и Крауч сравняли счет, но Младен Петрич ударом с 25 метров поставил точку.

16 лет спустя Ричардс назвал этот матч худшим воспоминанием, которое у него осталось от игровой карьеры. Это поражение стоило ему 1 млн фунтов.

«Команда, которая была у нас в тот день... Мы обошлись без Терри и Фердинанда. Смешанная команда. Бекхэм остался на скамейке. В общем, все было наперекосяк. Но мы думали, что сможем добиться ничьей.

Думаю, что за ту игру я в лучшем случае получил бы оценку два. Но я виню Скотта Карсона. Я виню его. Мне очень жаль. Он сейчас в «Сити», получает все почести, выигрывает требл, берет медаль за медалью. А мне он обошелся в миллион фунтов! Он обошелся мне в миллион фунтов! Это был мой бонус. Если бы я попал на Евро и заработал достаточное количество выступлений за сборную Англии, то получил бы больше денег по контракту с «Сити».