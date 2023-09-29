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Пропала собака🐾: игрок «Тоттенхэма» в отчаянии просит о помощи через социальные сети

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Звезда «Тоттенхэма» Бен Дэвис отчаянно пытается найти пропавшую собаку.

Защитник сообщил, что его померанский шпиц по кличке Твигги пропал во время поездки на Оксфорд-стрит.

Дэвис утверждает, что собаку украли у ресторана Bone Daddies недалеко от универмага Selfridges, он видел двух девушек, которые уносили ее.

Футболист через социальные сети обратился к общественности, сообщил о пропавшей собаке, и предложил вознаграждение за информацию о ее местонахождении.

«Наша собака пропала у Selfridges. Если увидите ее, напишите в Директ» .

«В последний раз ее видели завернутой в одеяло, ее несли две девушки с длинными темными волосами возле лондонского магазина Selfridges. Пожалуйста, пишите в директ любую информацию. Мы готовы предложить вознаграждение», – жена Дэвиса Эмили Каплан также поделилась к подписчикам с призывом.

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