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Футболистов АПЛ попросили собрать идеального игрока. В топе оказались голени Грилиша и голова ван Дейка

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Засветился даже Магуайр.

Sky Sports попросил игроков Премьер-лиги собрать идеального футболиста. Задача была простой: выбрать у кого лучшие ноги, тело и голова.

Предпочтения и аргументы были разнообразными. Кто-то решил выбирать красоте: Пелли Раддок-Мпанзу из «Лутона» подставил голову ван Дейка, потому что «он красивый мужчина, не могу соврать», а Джеймс Мэддисон, Деклан Райс и Олли Уоткинс остановились на ногах Грилиша, потому что «эти голени...» Остальные в первую очередь руководствовались качествами игроков на поле, и тогда в топ попадал Де Брюйне и Салах.

Были и те, кто посчитали идеалом себя. Например, Майкл Обафеми и Ришарлисон.

Оценить выбор остальных можно на видео:

 А какой выбор сделали бы вы?

1 комментарий

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#SharkTeam
Speed Demon
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