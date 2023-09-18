Засветился даже Магуайр.

Sky Sports попросил игроков Премьер-лиги собрать идеального футболиста. Задача была простой: выбрать у кого лучшие ноги, тело и голова.

Предпочтения и аргументы были разнообразными. Кто-то решил выбирать красоте: Пелли Раддок-Мпанзу из «Лутона» подставил голову ван Дейка, потому что «он красивый мужчина, не могу соврать», а Джеймс Мэддисон, Деклан Райс и Олли Уоткинс остановились на ногах Грилиша, потому что «эти голени...» Остальные в первую очередь руководствовались качествами игроков на поле, и тогда в топ попадал Де Брюйне и Салах.

Были и те, кто посчитали идеалом себя. Например, Майкл Обафеми и Ришарлисон.

Оценить выбор остальных можно на видео:

А какой выбор сделали бы вы?