Каждый из вас знает, что если бы проводился чемпионат мира по креативным презентациям трансферов, то победил бы «Бернли».

Английский клуб так хорош в этом деле, что уже можно собрать целый рейтинг. Это мы и сделаем.

Топ-10 презентаций «Бернли».

1) Майкл Обафеми.

Здесь, как говорит Джейсон Стэйтем: «Кто понял, тот понял».

2) Дара О'Ши.

У каждого есть такой друг.

3) Сандер Берге.

А вот и гамбургер.

4) Джеймс Траффорд.

Для олдскула.

5) Лайл Фостер.

Наконец-то мультики!

6) Вильзон Одобер.

Куда же без «Офиса».

7) Натан Редмонд.

Одно из лучших.

8) Аарона Рэмзи.

Нужно быть в тренде!

9) Денис Франки.

Назови мое имя.

10) Анасс Зарури.

Тут просто Кристиан Бэйл.

Кто лучший?