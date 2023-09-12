🔥🔥🔥 10 лучших презентаций трансферов «Бернли». Топ-клубам есть чему поучиться 📝
Каждый из вас знает, что если бы проводился чемпионат мира по креативным презентациям трансферов, то победил бы «Бернли».
Английский клуб так хорош в этом деле, что уже можно собрать целый рейтинг. Это мы и сделаем.
Топ-10 презентаций «Бернли».
1) Майкл Обафеми.
Здесь, как говорит Джейсон Стэйтем: «Кто понял, тот понял».
2) Дара О'Ши.
У каждого есть такой друг.
3) Сандер Берге.
А вот и гамбургер.
4) Джеймс Траффорд.
Для олдскула.
5) Лайл Фостер.
Наконец-то мультики!
6) Вильзон Одобер.
Куда же без «Офиса».
7) Натан Редмонд.
Одно из лучших.
8) Аарона Рэмзи.
Нужно быть в тренде!
9) Денис Франки.
Назови мое имя.
10) Анасс Зарури.
Тут просто Кристиан Бэйл.
Кто лучший?
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