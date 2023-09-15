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Не пытайся повторить, Харри! Каррагер рассказал, как во время тренировки ударил взбесившего одноклубника

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Пожалел об этом.

Последние пару дней легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас выступает в качестве эксперта на ТВ и пишет колонки для британских изданий, встал на защиту игрока «МЮ» Харри Магуайра. Казалось бы, такая роль больше подходит коллеге Карры Гари Невиллу, но заступиться решил именно он.

Экс-игрок мерсисайдцев вспомнил случай, который произошел в начале «нулевых» на тренировке. Об этом Джейми Каррагер написал в колонке для The Telegraph.

«У меня есть жизненный опыт. Когда мне был 21 год и я попал в главную команду «Ливерпуля», то пережил тяжелые моменты: забил два автогола в игре против «Юнайтед». Ножи были наготове.

Услышав все эти насмешки, в том числе от своих болельщиков, в следующей игре с «Халлом», я стал реагировать на них. Моей стандартной реакцией был гнев. «Мне больше нет дела до того, что все думают», − сказал тогда себе я. Я собирался показать людям, что меня не затрагивает то, что они говорят.

В 2008 году в своей автобиографии я признался, что однажды на тренировке отомстил ударом своему одноклубнику Ригоберу Сонгу. Он рассмеялся, узнав, что меня вызвали в сборную Англии. Было много шума. Больше никто не осмеливался издеваться надо мной.

Разумеется, я не буду рекомендовать так делать Магуайру, к которому проявляют неуважение, но ему не мешало бы разжечь огонь внутри себя, прийти в ярость и начать наносить ответные удары. Мне он не кажется таким человеком. Именно потому он и стал легкой добычей».

1 комментарий

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Kossuth
Прально! Лучше лома есть только лом))
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