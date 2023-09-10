Было сложно.

После матча второго тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» саудовский журналист предложил юному болельщику «сорок» пройти, казалось бы, несложный тест на знание аравийских команд.

Однако у парня возникли проблемы уже на первом же предложенном варианте состава. Уже по тому, что центрфорвардом выступает француз, можно предположить, что это Карим Бензема, играющий за «Аль-Иттихад» или Мусса Дембеле из «Аль-Иттифака». Болельщик же предложил такие варианты: «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Ахли». И лишь с пятого раза он угадал, что это «Аль-Иттифак» Хендерсона и Джеррарда.

Форвардом же действительно выступает Мусса Дембеле, а с краю играют швед Робин Квайсон и бразилец Витиньо.

Во втором случае юный фанат похоже сразу понял, что это «Аль-Ахли», где выступают Роберто Фирмино, Рияд Марез, Аллан Сен-Максимен, Франк Кессиэ, Мерих Демирал, Риад Будебуз и Габриэль Вейга.

Третий вариант также был угадан сразу − это «Аль-Хилаль». В его составе сразу два серба − Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич. Также за этот клуб выступают Малком, Рубен Невеш и Калиду Кулибали.

А вы бы смогли отгадать все три варианта состава?