In English, please
Блог

А вы бы так смогли? Юному болельщику «Ньюкасла» предложили угадать составы саудовских клубов − он отлично справился с задачей

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ньюкасл Ньюкасл
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Клубы Клубы
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Мусса Дембеле 1996 Мусса Дембеле 1996
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Футбол Футбол

Было сложно.

После матча второго тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» саудовский журналист предложил юному болельщику «сорок» пройти, казалось бы, несложный тест на знание аравийских команд.

Однако у парня возникли проблемы уже на первом же предложенном варианте состава. Уже по тому, что центрфорвардом выступает француз, можно предположить, что это Карим Бензема, играющий за «Аль-Иттихад» или Мусса Дембеле из «Аль-Иттифака». Болельщик же предложил такие варианты: «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Ахли». И лишь с пятого раза он угадал, что это «Аль-Иттифак» Хендерсона и Джеррарда.

Форвардом же действительно выступает Мусса Дембеле, а с краю играют швед Робин Квайсон и бразилец Витиньо.

Во втором случае юный фанат похоже сразу понял, что это «Аль-Ахли», где выступают Роберто Фирмино, Рияд Марез, Аллан Сен-Максимен, Франк Кессиэ, Мерих Демирал, Риад Будебуз и Габриэль Вейга.

Третий вариант также был угадан сразу − это «Аль-Хилаль». В его составе сразу два серба − Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич. Также за этот клуб выступают Малком, Рубен Невеш и Калиду Кулибали.

А вы бы смогли отгадать все три варианта состава?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий