Очередная топовая история от экс-защитника.

Карьеру экс-защитника «Сити» Майки Ричардса нельзя назвать топовой, хотя какое-то время он считался очень неплохим игроком. За время игры в различных командах англичанин собрал большое количество знакомств и различных забавных историй.

Во время последнего выпуска подкаста The Rest is Football, в котором помимо Майки участвуют Алан Ширер и Гари Линекер, Ричардс рассказал, как пытался устроить защитника Джолеона Лескотта в «Сити».

«Когда я стал очень близок к Джолеону, мы стали говорить про футбол, счастлив ли он в «Эвертоне»... И однажды он сказал: «Я бы хотел оказаться в «Сити». Тогда я задумался, сколько он может стоить. После международного перерыва мы вернулись в наши клубы. Я нашел Эдди Недзвецки, он тогда был правой рукой Марка Хьюза. И говорю ему: «Если вам интересно, Джолеон хочет перейти к нам». Он же просто смотрел на меня и кивал в стиле: «Ну мы посмотрим».

«Прошла неделя. Мне звонит Джолеон и говорит: «Все выглядит так, что это случится». Не знаю, как долго сделка материализовалась, от момента звонка и до реального трансфера, но как только начались реальные переговоры, Марк Хьюз пытался включить меня в обмен! Он хотел, чтобы я перешел в «Эвертон»! А я подумал: «Подождите, я сделал всю грязную работу, заполучил Джолеона, привел его в «Сити», а Марк Хьюз, который не сказал мне ни слова, пытается меня сплавить через эту сделку». О чем он думал?»

Джолеон Лескотт перебрался из «Эвертона» в «Сити» в конце августа 2009 года за 27,5 млн евро.