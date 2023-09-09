Потерялся в пространстве.

В Национальной лиге Англии, пятый по рангу дивизион, во время игры «Йорка» и «Борэм Вуд» произошел странный инцидент.

На 35-й минуте матча, когда «Йорк» выигрывал со счетом 1:0, вратарь гостей Натан Эшмор вышел из штрафной на пару метров и просто схватил летящий мяч в руки. Возможно сказалось то, что на этой же арене в другие дни играет команда регби-лиги и кипера смутила слабо видимая линия, оставшаяся от другого вида спорта. Или он просто слегка потерял ворота.

Каким-то образом Эшмор отделался без предупреждения. «Йорк» получил штрафной удар, а к чести «Борэм Вуда», после игры клуб признал, что их игрок «мог бы увидеть прямую красную карточку».

Болельщики «Йорка» были в шоке от произошедшего:

💭Это просто немыслимо. Даже без желтой карточки!

💭Пожалуйста, всего один нормальный день в Национальной лиге! Разве я так многого прошу?

💭Главное − включить режим «я очень растерян» после того, как ты это сделал. Тогда все сойдет с рук.

💭Не поймите меня неправильно, но думаю, что его запутали регбийные линии. Хотя это все равно ужасная ошибка.

Кстати, матч закончился вничью 2:2.