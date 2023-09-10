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Эвра назвал игрока, который доставлял ему много проблем на поле. Прошлый сезон он провел в «Ливерпуле»

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Джеймс Милнер Джеймс Милнер
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Внезапно, это не Месси.

брайтонЛегенда «Юнайтед» Патрис Эвра назвал бывшего игрока «Ливерпуля» самым сложным игроком, которому он противостоял в своей карьере.

За время игры в «Марселе», «МЮ», «Ювентусе» и «Вест Хэме» француз пересекался с многими легендарными футболистами. Можно было ожидать, что Патрис назовет, например, Арьена Роббена, Джо Коула или Лионеля Месси, но нет.

Эвра сказал, что самым сложным игроком был экс-хавбек «Сити» и «Ливерпуля» Джеймс Милнер. По мнению защитника, англичанин сильно недооценен.

Во время выступления на Thinking Football Summi Патрис Эвра объяснил свой выбор так: «Каждый раз люди думают, что я скажу Роналду или Месси, но это Джеймс Милнер, потому что я атакующий защитник, а он больше действовал против меня, чем шел вперед. Это сильно мешало мне играть, я всегда был в борьбе, в воздухе».

«Он играл за «Сити», потом перешел в «Ливерпуль», и каждый раз в конце игры я был расстроен. Даже когда я шел в туалет по своим делам, он шел за мной. Он никогда не останавливается, его так недооценивают. Он − машина».

Джеймс Милнер продолжает играть на высшем уровне. Сейчас 37-летний игрок, который в «Ливерпуле» показывал лучшие результаты в сложнейшем лактат-тесте, выступает за «Брайтон».

3 комментария

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Leader Consulting
Милнер работяга, не зря играет играет столько лет на топ уровне АПЛ
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Сергей Тростин
Джеймс Милнер - образец атлетизма
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Leader Consulting
Ответ Leader Consulting
Милнер работяга, не зря играет играет столько лет на топ уровне АПЛ
блин я помню ещё в 2003 году его на молодёжном ЧМ, он играл вроде напа тогда за сборную
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-1
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