Внезапно, это не Месси.

брайтонЛегенда «Юнайтед» Патрис Эвра назвал бывшего игрока «Ливерпуля» самым сложным игроком, которому он противостоял в своей карьере.

За время игры в «Марселе», «МЮ», «Ювентусе» и «Вест Хэме» француз пересекался с многими легендарными футболистами. Можно было ожидать, что Патрис назовет, например, Арьена Роббена, Джо Коула или Лионеля Месси, но нет.

Эвра сказал, что самым сложным игроком был экс-хавбек «Сити» и «Ливерпуля» Джеймс Милнер. По мнению защитника, англичанин сильно недооценен.

Во время выступления на Thinking Football Summi Патрис Эвра объяснил свой выбор так: «Каждый раз люди думают, что я скажу Роналду или Месси, но это Джеймс Милнер, потому что я атакующий защитник, а он больше действовал против меня, чем шел вперед. Это сильно мешало мне играть, я всегда был в борьбе, в воздухе».

«Он играл за «Сити», потом перешел в «Ливерпуль», и каждый раз в конце игры я был расстроен. Даже когда я шел в туалет по своим делам, он шел за мной. Он никогда не останавливается, его так недооценивают. Он − машина».

Джеймс Милнер продолжает играть на высшем уровне. Сейчас 37-летний игрок, который в «Ливерпуле» показывал лучшие результаты в сложнейшем лактат-тесте, выступает за «Брайтон».