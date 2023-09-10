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🔥 «Сумасшедшая парочка. Они постоянно ругались. Их разнимали, чтобы не было драки». Экс-игрок «Сити» до сих пор в шоке от Манчини и Тевеса

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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Стивен Айрленд пролил свет на неоднозначные отношения между Карлосом Тевесом и Роберто Манчини.

Один из самых печально известных инцидентов связан с тем, что Тевес был дисквалифицирован клубом на две недели и оштрафован на 500 тысяч фунтов за то, что якобы, отказался выйти на замену в матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Айрленд уверяет, что после этого напряженность между Тевесом и Манчини еще сильнее увеличилась, а в раздевалке творились удивительные вещи.

«Это сумасшедшая парочка. У них всегда были споры, они постоянно были близки к драке и постоянно разговаривали лицом к лицу.

Был один раз, когда Манчини собрал совещание в раздевалке, где они с Тевесом были очень близки к настоящей драке. Это было просто ужасно. Их даже пришлось разнимать.

Но посмотрите, что Тевес сделал для клуба. Это был хороший игрок, который крайне усердно работал в играх. Мне нравилось, насколько он был целеустремленным и эгоистичным. Люди всегда говорили о том, насколько он командный игрок. На самом деле он им не был. Все, что он делал, было только для себя. И я любил его за это.

Тевес был невероятным. У него была нелепая карьера от начала до конца, но он был очень целеустремленным.

Карлос установил свои собственные правила. Он не беспокоился об опозданиях, не переживал о тренировках – он управлял только своим телом. В этом была его суперсилу.

С понедельника по пятницу он мог делать все что угодно, а в субботу... Вы все видели сами», – заявил Айрленд.

Напомним, что Карлос Тевес выступал за «Ман Сити» с 2009 по 2013 годы. В этот же период клубом руководил Роберто Манчини.

3 комментария

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Brigant
А ещё у Манчини были «великолепные отношения с Балотелли»😂😂😂
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ман сити фейк
Будь у Тевеса не токсичный характер остался бы Сити долго. Мог бы стать легендой
0
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dem
Тевес всю карьеру принимал странные решения о переходах.
Начиная с самого первого из Боки в Коринтиас.
Про уходы из МЮ и МС и говорить не стоит.
0
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