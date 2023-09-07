Английская Премьер-лига официально объявила имена шести номинантов на премию «Игрок месяца».

В шорт-лист попали: Тайво Авонийи («Ноттингем»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Каору Митома («Брайтон») и Родри («Манчестер Сити»).

Отметим, что в список номинантов не попали футболисты «Арсенала» и «Ливерпуля», набравшие по 10 очков за четыре тура.

При этом Букайо Сака номинирован на «Гол месяца», а Микель Артета - на «Тренера месяца».

Голосование закончится 11 сентября в 14:00. Выбор можно на сайте EA SPORTS.

Результаты голосования будут объединены с выбором группы футбольных экспертов.