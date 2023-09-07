In English, please
Блог

📊 Первый лучший игрок месяца нового сезона АПЛ станет известен в понедельник. Скорее всего будет неожиданный победитель

Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Бриан Мбемо Бриан Мбемо
Родри Родри
Джеррод Боуэн Джеррод Боуэн
Каору Митома Каору Митома
Тайво Авонийи Тайво Авонийи
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Английская Премьер-лига официально объявила имена шести номинантов на премию «Игрок месяца».

В шорт-лист попали: Тайво Авонийи («Ноттингем»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Каору Митома («Брайтон») и Родри («Манчестер Сити»).

Отметим, что в список номинантов не попали футболисты «Арсенала» и «Ливерпуля», набравшие по 10 очков за четыре тура.

При этом Букайо Сака номинирован на «Гол месяца», а Микель Артета - на «Тренера месяца».

Голосование закончится 11 сентября в 14:00. Выбор можно на сайте EA SPORTS.

Результаты голосования будут объединены с выбором группы футбольных экспертов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий