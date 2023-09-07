📊 Первый лучший игрок месяца нового сезона АПЛ станет известен в понедельник. Скорее всего будет неожиданный победитель
Английская Премьер-лига официально объявила имена шести номинантов на премию «Игрок месяца».
В шорт-лист попали: Тайво Авонийи («Ноттингем»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Каору Митома («Брайтон») и Родри («Манчестер Сити»).
Отметим, что в список номинантов не попали футболисты «Арсенала» и «Ливерпуля», набравшие по 10 очков за четыре тура.
При этом Букайо Сака номинирован на «Гол месяца», а Микель Артета - на «Тренера месяца».
Голосование закончится 11 сентября в 14:00. Выбор можно на сайте EA SPORTS.
Результаты голосования будут объединены с выбором группы футбольных экспертов.
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