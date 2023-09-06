Полузащитник «Фулхэма» Том Кэрни написал в социальных сетях: «Я бы хотел, чтобы наши нападающие умели бить точно» после того, как во время тренировки было разбито лобовое стекло его машины… во второй раз.

32-летний футболист поделился фотографиями повреждений авто.

«Как это снова возможно 😭», – написал он, обвинив одноклубника Карлоса Винисиуса.

Однако позже полузащитник выяснил, что виноват Родриго Муниз, и добавил: «Извиняюсь, Карлос Винисиус, это был другой бразилец – Родриго Муниз 😂».

Кэрни получил точно такое же повреждение своей машины год назад после удара Александра Митровича.

Тогдашний нападающий «Фулхэма» не выглядел раскаявшимся, когда позировал для селфи перед разбитым окном, прежде чем отправить его в групповой чат одноклубников.

Позже Митрович объяснил: «Это правда, что я разбил окно Тома, но это было не нарочно. Его машина была за воротами, когда мы заканчивали тренировку. Я промахнулся, мяч перелетел через забор, а в тот день было так жарко, он ударился о лобовое стекло и разбил его».

На этот раз Кэрни снова не повезло, может пора сменить место парковки?