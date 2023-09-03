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Уникальное достижение Габи Жезуса - вряд ли кто-то в АПЛ в ближайшее время побьет рекорд бразильца🔥🔥🔥

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Серия длится еще со времен «Сити».

В минувшие выходные «Арсенал» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» – 3:1. Маркус Рэшфорд открыл счет на 27-й минуте, а Мартин Эдегор уже через минуту забил ответный мяч. Деклан Райс вывел «канониров» вперед, забив на 96-й минуте. А Габи Жезус укрепил преимущество «Арсенала» на 101-й.

Бразилец является автором уникального рекорда - его команды никогда не проигрывали в АПЛ, если бразилец забивал в матче. Эта серия длится уже 57 матчей!

7 комментариев

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Dr.Gebbelsss
с учетом того, за какие команды он выступал в АПЛ, вполне себе очевидно)
+10
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+10
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Донат Голицин
Ответ Dr.Gebbelsss
с учетом того, за какие команды он выступал в АПЛ, вполне себе очевидно)
Ну да когда в арсенал в прошлом году переходил было супер очевидно что серия в этом году продлиться, можно было хату ставить
+9
0
+9
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Донат Голицин
Вообще есть же ощущение что в сборную Бразилии его только после выхода этой статы решили взять
+3
0
+3
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maxwad27
Ответ Spartakovec navsegda
Но ты, конечно, не поставил)
Конечно нет, ведь это был сарказм.
+2
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+2
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Spartakovec navsegda
Ответ Донат Голицин
Ну да когда в арсенал в прошлом году переходил было супер очевидно что серия в этом году продлиться, можно было хату ставить
Но ты, конечно, не поставил)
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Spartakovec navsegda
Ответ maxwad27
Конечно нет, ведь это был сарказм.
Не заметил, что ответ был на комментарий)
Хотя, Арсенал, в момент перехода, хоть и казался ненадежным вариантом, для продолжения такой серии, на деле выдал лучший свой сезон, за долгое время.
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