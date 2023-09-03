7 комментариев

Серия длится еще со времен «Сити».

В минувшие выходные «Арсенал» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» – 3:1. Маркус Рэшфорд открыл счет на 27-й минуте, а Мартин Эдегор уже через минуту забил ответный мяч. Деклан Райс вывел «канониров» вперед, забив на 96-й минуте. А Габи Жезус укрепил преимущество «Арсенала» на 101-й.

Бразилец является автором уникального рекорда - его команды никогда не проигрывали в АПЛ, если бразилец забивал в матче. Эта серия длится уже 57 матчей!