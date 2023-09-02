26 комментариев

В 4-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» навестил «Арсенал». Соперники устроили мощную концовку, в которой подопечные Артеты вырвали победу со счетом 3:1.

Но первыми вперед вышли «красные дьяволы»: на 27-й минуте забил Рэшфорд. Онана решил отметить гол Маркуса прямо перед фанатами «Арсенала». Он повернулся к трибуне и несколько раз весело подпрыгнул.

Но всего через минуту радовались уже поклонники «гуннеров»! Эдегор в касание низом мощно отправил мяч в угол ворот камерунца.

На пропущенный мяч Андре отреагировал жестом, призывающим одноклубников успокоиться.

Дебют голкипера в Премьер-лиге пока кажется не самым впечатляющим. В первых четырех матчах Онана пропустил 8 голов.

Можем ли мы сказать, что здесь мгновенно сработала карма?