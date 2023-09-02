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📸 Онана отпраздновал гол «Юнайтед» перед фанатами «Арсенала». Всего через минуту Андре пропустил

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В 4-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» навестил «Арсенал». Соперники устроили мощную концовку, в которой подопечные Артеты вырвали победу со счетом 3:1.

Но первыми вперед вышли «красные дьяволы»: на 27-й минуте забил Рэшфорд. Онана решил отметить гол Маркуса прямо перед фанатами «Арсенала». Он повернулся к трибуне и несколько раз весело подпрыгнул.

Но всего через минуту радовались уже поклонники «гуннеров»! Эдегор в касание низом мощно отправил мяч в угол ворот камерунца.

На пропущенный мяч Андре отреагировал жестом, призывающим одноклубников успокоиться.

Дебют голкипера в Премьер-лиге пока кажется не самым впечатляющим. В первых четырех матчах Онана пропустил 8 голов.

Можем ли мы сказать, что здесь мгновенно сработала карма?

26 комментариев

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Джек Токтошакунов
🤡
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#SharkTeam
Мемный персонаж. А говорили топарь, щас как начнет радиоуправляемые передачи раздавать. Еще позволил на себе на товарища по команде орать прямо на поле. На деле каждый матч по 2+ мяча пропускает
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Ложный Латераль
Ответ **Iscander**
А че, нельзя праздновать?
Тут скорее про карму говорится. Он праздновал конкретно смотря в сторону фанатов Арсенала, да и на спортсе успели парочка ярых фанатов МЮ написать гадости после гола. Но Арсенал сразу же забил, вернув с небес на землю всех
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rusa8605
Ответ #SharkTeam
Мемный персонаж. А говорили топарь, щас как начнет радиоуправляемые передачи раздавать. Еще позволил на себе на товарища по команде орать прямо на поле. На деле каждый матч по 2+ мяча пропускает
Зато ногами смотри как играет!!! Гуру паса на зашитника.
+10
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Машина Мощная
Де Хеа когда пришёл не выглядел таким нелепым)) не говори гоп Онанчик ))
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kukurumbula
Клоуняка на вратаре
+4
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Ложный Латераль
Заметил, что игроки пасуют Онана, даже в моменты, когда уже нужно пасовать вперёд. Тен Хаг по ходу заставляет их это делать, что бы подчёркнуть типа свой почерк. Это мешает команде атаковать. Все лишь 7 раз команды выходила в чужую половину за весь матч. Можно только представить, что сделает с этой командой Бавария
+4
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*ChelseaSmile*
клоун)
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ **Iscander**
А че, нельзя праздновать?
можно но что-то он стал клоунам
+3
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Hella black
Я всё жду когда подсирала Пирс Морган объявится
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#SharkTeam
Ответ Hella black
Я всё жду когда подсирала Пирс Морган объявится
Терпение, только терпение
+2
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Billy_Shears
Я предупреждал мюшных, что вратарь хороший, но не более. Как же я ошибался..
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Спортлото
Пузыри пускает в каждом матче, похуже прошлогоднего де Хея, а результатов от игры ногами толком и не видно. Как бы тен Хагу не пришлось турка ставить в ворота или бежать за испанцем с извинениями
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Joey Ramone
Онанка удивлён конечно, оборона МЮ это ему не железобетонный Бастони.
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7000$
Довыделывался)
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Orrei
А там слева разве не гостевой сектор?
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SashokPirozhok
Готовится к выступлениям в КВН. Команда будет называться красные неудачники. Я думаю, наши фанаты его после матча на форшмак отправят. И ладно в конце победной игры, но не по ходу матча. Дэ Хея , может, и был привозным, но клоунадой не занимался. Зачем продали 2 вратаря? Лучше бы ему дали раскрыться наконец
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Александр Андреев
Очень нелепо выглядит таким "актерством". Гол пропустил и руками машет. Зачем он это делает, хз. Кстати, как я погляжу его уже многие болельщики недолюбливают, а летом в попу целовали, как и Тен Хага, впрочем. Как все быстро меняется)))
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Камиль Хасанов
Я считаю это карма
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Joey Ramone
Привет ему от Зоммера)
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artyom-d
Ответ Orrei
А там слева разве не гостевой сектор?
Ну. тож хотел это написать. Очень похоже, что он как раз перед своими и праздновал. А тут уже накинулись на пацана
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Laiver87
😂😂😂
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Максим Черкашин
Там фанаты Манчестера сидели, за воротами не?
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Maksat S
Отталкивающий персонаж. Много на себя берет.
То ли дело Меньян из Милана 👍
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