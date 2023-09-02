12 комментариев

В своем стиле.

В воскресенье «Юнайтед» приехал в гости к «Арсеналу» на «Эмирейтс». С первых же минут было очевидно, что игра не будет легкой для обеих команд.

На 12-й минуте «дьяволы» допустили опаснейший момент у своих ворот. Далот головой пытался вынести мяч из штрафной, но попал в Мартинеса. Мяч отскочил от защитника прямо в ноги к Хавертцу, и тот хотел отправить его в ворота, но промахнулся.

Кай не мог поверить, что упустил такой шанс.

Вскоре Маркус Рэшфорд открыл счет, а Мартин Эдегор моментально ответил, доведя счет до 1:1.

Матч точно обещает быть нескучным.