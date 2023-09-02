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Достойный кандидат на звание «промах года». Хавертц не попал по мячу в паре метров от ворот «Юнайтед»

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В своем стиле.

В воскресенье «Юнайтед» приехал в гости к «Арсеналу» на «Эмирейтс». С первых же минут было очевидно, что игра не будет легкой для обеих команд.

На 12-й минуте «дьяволы» допустили опаснейший момент у своих ворот. Далот головой пытался вынести мяч из штрафной, но попал в Мартинеса. Мяч отскочил от защитника прямо в ноги к Хавертцу, и тот хотел отправить его в ворота, но промахнулся.

Кай не мог поверить, что упустил такой шанс.

Вскоре Маркус Рэшфорд открыл счет, а Мартин Эдегор моментально ответил, доведя счет до 1:1.

Матч точно обещает быть нескучным.

12 комментариев

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Kerndl
Ответ Руслан1313
Челси знатно развел арсенал и мю. Одним впарили Хаверца, другим Маунта и за немалые деньги
И на эти деньги купил Кайседо, который сразу же привез пенальти 😂
+41
-1
+40
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Злой Руся
Хаверц просто футбол вышел посмотреть, а ему пасы отдают зачем то 0_o
+9
0
+9
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SAF22
Ответ Злой Руся
Хаверц просто футбол вышел посмотреть, а ему пасы отдают зачем то 0_o
на самом деле, парень борется, отнимает, перехватывает, бросился под удар Эриксена. Но за 70 миллионов ждешь чего-то неординарного
+11
-2
+9
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ottomann
Изначально подписание Хавертца было стремным, а за 75 млн пахло провалом задолго ,как он ступил на Эмирейтс.
Но чтобы так, так отстойно играть , ни таланта, ни техники ,ни скорости,лучше бы никого не покупали
+6
0
+6
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Hella black
Кай заморожен 😅 его нужно разморозить,где Герта ?
+4
0
+4
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Гусеконь
Жоао Феликс против Хаверца.
Эпичная битва кто из очень дорогих игроков большее дно
+2
0
+2
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TravenS
Там метров 7, где ты пару то насчитала?
+1
0
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Руслан1313
Челси знатно развел арсенал и мю. Одним впарили Хаверца, другим Маунта и за немалые деньги
+9
-9
0
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Тимур Бадыров
Ждём контр наступления Юнайтед, принцип рогатки в деле!
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Cliff Booth
Видео - https://www.youtube.com/shorts/XN0U5ZzKhA8?feature=share
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Eljza
Ответ Hella black
Кай заморожен 😅 его нужно разморозить,где Герта ?
сначала подумала, что ошиблись, написав не "Герда", потом задумалась 🤔
😁
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