Капитан «Ньюкасла» Джамаал Ласселс стал участником неприятного инцидента возле ночного клуба.

По информации The Sun и Daily Mail, игрок встретился со своим другом и младшим братом возле клуба Chinawhite, после чего на них напало несколько человек.

Сначала один из нападавших ударил локтем родственника футболиста, а потом в Ласселса бросили бутылку водки. Далее к драке присоединились еще несколько человек.

Защитник «Ньюкасла» в черной футболке и зеленом жилете.

Сообщается, что брат Ласселса получил удар ногой в голову, что привело к потере сознания. Его забрали в больницу.

По некоторой информации, у нападавших было огнестрельное оружие.

Полиция начала расследование. Клуб отказался комментировать произошедшее.