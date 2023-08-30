😱 Капитан «Ньюкасла» подвергся нападению возле ночного клуба. Его брата вырубили. Хулиган грозился застрелить игрока 😰
Капитан «Ньюкасла» Джамаал Ласселс стал участником неприятного инцидента возле ночного клуба.
По информации The Sun и Daily Mail, игрок встретился со своим другом и младшим братом возле клуба Chinawhite, после чего на них напало несколько человек.
Сначала один из нападавших ударил локтем родственника футболиста, а потом в Ласселса бросили бутылку водки. Далее к драке присоединились еще несколько человек.
Защитник «Ньюкасла» в черной футболке и зеленом жилете.
Сообщается, что брат Ласселса получил удар ногой в голову, что привело к потере сознания. Его забрали в больницу.
По некоторой информации, у нападавших было огнестрельное оружие.
Полиция начала расследование. Клуб отказался комментировать произошедшее.
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