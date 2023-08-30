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😱 Капитан «Ньюкасла» подвергся нападению возле ночного клуба. Его брата вырубили. Хулиган грозился застрелить игрока 😰

Джамаал Ласселс Джамаал Ласселс
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Капитан «Ньюкасла» Джамаал Ласселс стал участником неприятного инцидента возле ночного клуба.

По информации The Sun и Daily Mail, игрок встретился со своим другом и младшим братом возле клуба Chinawhite, после чего на них напало несколько человек.

Сначала один из нападавших ударил локтем родственника футболиста, а потом в Ласселса бросили бутылку водки. Далее к драке присоединились еще несколько человек.

Защитник «Ньюкасла» в черной футболке и зеленом жилете.

Сообщается, что брат Ласселса получил удар ногой в голову, что привело к потере сознания. Его забрали в больницу.

По некоторой информации, у нападавших было огнестрельное оружие.

Полиция начала расследование. Клуб отказался комментировать произошедшее.

2 комментария

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Van Darkholme
Ответ Тюменский медвежонок
я бы на месте спортсменов никогда не рисковал своим здоровьем и карьерой участвуя в таких потасовках, ничем хорошим они никогда не заканчивались
*на месте любого здравомыслящего человека
+5
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+5
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Тюменский медвежонок
я бы на месте спортсменов никогда не рисковал своим здоровьем и карьерой участвуя в таких потасовках, ничем хорошим они никогда не заканчивались
+2
0
+2
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