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«Эвертон» за 30 млн евро подписал Бету. Всего 5 лет назад игрок работал в KFC, чтобы помогать своей маме оплачивать счета

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Бету Бетункал стал новым нападающим «Эвертона». За игрока «Удинезе» получил 25,75 миллиона фунтов, пишет Sky Sports.

В прошлом сезоне Серии А Бету стал лучшим бомбардиром «Удинезе», записав на свой счет 10 голов в 33-х матчах. Теперь португалец попробует свои силы в Премьер-лиге.

Путь Бету в профессиональный футбол был извилистым. Всего пять лет назад в перерывах между тренировками игрок подрабатывал в KFC. Об этом Бетункал рассказал еще в апреле этого года:

«Я устроился в KFC, потому что хотел получить водительские права на свои собственные деньги. Некоторые люди думают, что моя история трудная, потому что мне приходилось работать, но для нас это было совершенно нормально.

Я просыпался рано, шел прямиком в KFC, затем мчался на тренировку, а сразу после ложился спать. Оплатить счета вместо мамы для меня было все равно что забить гол. И потом, эта работа также была связана с амбициями! Работая в фаст-фуде, я сказал своим друзьям, что через пять лет стану профессиональным футболистом. Я сделал это за четыре года».

Красивая история. Теперь маме Бету точно не придется самой оплачивать счета.

Пожелаем новичку «Эвертона» удачи!

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