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😮 Провальный старт «Эвертона» вынудил клуб искать нападающего. Ириски потратят €30 млн на форварда «Удинезе»

Фабрицио Романо
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«Эвертон» тяжело начал новый сезон, и некоторые фанаты решили, что клуб будет «выживать» как минимум до Рождества.

Однако нейтральному зрителю не будет скучно от матчей ирисок, их основные проблемы сосредоточены в реализации.

Именно поэтому клуб ведет «экстренные» переговоры с «Удинезе» о приобретении 25-летнего нападающего Бету. Португалец оформил 10 мячей в прошлом сезоне Серии А (еще 11 в позапрошлом году). Его трансфер может обойтись ливерпульцам в €30 млн.

Фабрицио Романо подтвердил слухи - игрок уже готовится к медосмотру.

Поможет «Эвертону»?

2 комментария

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Александр Андреев
Ответ Tiestorzn17
Решили так решили проблему 😁 он же древесина
Там, по-моему, вообще проблема не в нападающем(Хотя нападающий более высокого класса и нужен Эвертону). Слишком мало разыгрывающих полузащитников. Этой линии не хватает гибкости и креатива. Перебор полузащитников оборонительного плана выпускает он на поле.
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Tiestorzn17
Решили так решили проблему 😁 он же древесина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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