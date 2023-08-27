«Эвертон» тяжело начал новый сезон, и некоторые фанаты решили, что клуб будет «выживать» как минимум до Рождества.

Однако нейтральному зрителю не будет скучно от матчей ирисок, их основные проблемы сосредоточены в реализации.

Именно поэтому клуб ведет «экстренные» переговоры с «Удинезе» о приобретении 25-летнего нападающего Бету. Португалец оформил 10 мячей в прошлом сезоне Серии А (еще 11 в позапрошлом году). Его трансфер может обойтись ливерпульцам в €30 млн.

Фабрицио Романо подтвердил слухи - игрок уже готовится к медосмотру.

Поможет «Эвертону»?