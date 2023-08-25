Справедливо?

«Ноттингем Форест» собирается подать официальную жалобу в PGMOL (орган, ответственный за судей в АПЛ) на работу Стюарта Эттуэлла и его ассистентов. Клуб в «гневе» от действий рефери в матче, который закончился волевой победой «Манчестер Юнайтед» (3:2), сообщает The Telegraph.

Владелец «Форест» Эвангелос Маринакис наблюдал за игрой с «МЮ» в своем доме в Афинах и был в ярости из-за решений Эттуэлла. Теперь греческий бизнесмен хочет принять меры, чтобы побороть «стабильно низкие стандарты» в работе судей.

Джо Уоррелл был удален после того, как он слету сбил с ног Бруну Фернандеша недалеко от штрафной. ВАР поддержал решение Эттуэлла, посчитав это фолом последней надежды.

«Форест» обеспокоен, потому что это не первый случай, когда Этуэлл принимает спорные решения в их адрес, отмечает The Telegraph. В сезоне 21/22 главный судья не поставил «Ноттингему» пенальти, увидев там ошибочный офсайд, после нарушения на экс-нападающем Сэме Серридже в матче Чемпионшипа против «Борнмута». Следующей встречей Этуэлла и «Фореста» стал субботний матч на «Олд Траффорд».

После предыдущего матча на «Олд Траффорд» тренер соперника тоже был недоволен решениями судейского состава. Гари О′Нил, босс «Вулверхэмптона», считал, что его команда заслужила пробить пенальти, — Андре Онана столкнулся на выходе с нападающим Сашей Калайджичем.

«Казалось, что вратарь пытался снести форварду голову. Так это выглядело вживую, и когда я смотрю это сейчас, это выглядит так же. Я очень удивлен, что это не фол.

Если вы идете на мяч и бьете игрока с такой силой, это фол. Я не удивлен, что мы этого не поняли. Я думал, он [судья] подойдет к монитору, но он подошел, чтобы показать мне карточку».

Как вам английское судейство в этом сезоне?