Но не все так однозначно.

Стартовал новый сезон Премьер-лиги, и стадионы в Англии вновь заполнились радостными болельщиками. Но сколько придется выложить денег, чтобы посетить матч любимой команды в этом году? The Athletic сравнил цены на билеты (базовые, без дополнительного сервиса) всех клубов АПЛ, и итог оказался довольно удивительным.

Дешевле всего, на удивление, стоит билет на игру «Ливерпуля». «Энфилд» можно посетить всего за £9, однако купить такой билет очень сложно. Чтобы получить его, болельщики должны оплатить членство, а затем поучаствовать в лотерее среди таких же желающих. У этих мест очень ограниченный обзор поля, и их всего несколько сотен, а билеты на кресла по соседству продаются уже за £54.

«Эвертон» оказался в топе по цене за посещение, однако он является единственным клубом, который отдает все билеты по одной цене.

«Челси», который идет на втором месте по дешевизне билетов, одновременно возглавил рейтинг клубов с самыми дорогими местами.

Лондонский клуб исторически славится высокими ценами благодаря расположению в западном Лондоне, а также на ценообразование влияет вместимость «Стэмфорд Бридж». 40 343 места — слишком мало для топовой команды, поэтому «Челси» сильно заинтересован в том, чтобы выжать как можно больше денег из болельщиков, которые готовы их заплатить.

Зато билеты по высокой цене довольно легко купить, даже на громкие матчи. Для тех, у кого меньший бюджет, есть множество вариантов по гораздо более низким ценам, в том числе за £25 на не самые популярные игры. В среднем посещение домашней игры «синих» стоит £50-65.

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл», несмотря на свои успехи, не спешат поднимать цены на билеты, и сохраняют стоимость даже самых дорогих билетов на очень скромном уровне. А вот «Вест Хэму» и «Тоттенхэму», видимо, приходится компенсировать траты на новые стадионы повышенной стоимостью для обеспеченных фанатов.

На посещение какого стадиона вы бы не пожалели £50-250?