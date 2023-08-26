📹За самоиронию – 5! Стерлинг снялся в забавной рекламе обуви, где над ним мило издеваются школьники
Ну актер!
Вингер «Челси» Рахим Стерлинг время даром не теряет. Он снялся в рекламе британского обувного бренда, с которым сотрудничает с прошлого года. Новая коллекция, которую англичанин представляет, вдохновлена ямайской культурой, а кто как, не человек, рожденный в Кингстоне, подходит для продвижения. В частности, этими видео форвард продвигает модель, созданную в коллаборации с брендом.
Легенда первого рекламного видео такова: Стерлинг разработал дизайн новых школьных ботинок, которые приехал презентовать в учебное заведение лично. Как заявил директор школы, они выбрали Рахима для представления, так как он чемпион, и его учреждение также отличается такими же амбициями.
В какой-то момент Стерлинг замечает на стене плакат со своими фотографиями и майкой. У них с директоров завязывается разговор:
− А кто сделал этот плакат?
− Но его же прислал сам ты.
− Нет, не я, − пытается разыграть удивление англичанин.
Во втором видео вингер решает на собственном примере показать, как же круто дриблинговать в новой обуви. Причем делает это на уроке физкультуры. Физрук и дети в шоке, а футболиста они добивают тем, что копируют не его движения ногами, а то, как он смешно дрыгал руками.
Воспользоваться случаем решил учитель физкультуры, который подошел к Стерлингу и попросил подписать майку, так как его «дети попросили». «Дети?» − с подозрением переспросил игрок.
Действия детей, а также их слова («в жизни он такой маленький») расстроили Рахима. Пришлось успокаивать физруку: «Дети делают глупые вещи. Они не ценят тебя так, как ценю я».
Видимо, дети дали сильную мотивацию англичанину, ведь за 75 минут игры против «Лутона» вингер записал на свой счет 2+1.
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